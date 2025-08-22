Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen Antony'i gündemine aldığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı ve rekor bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
ESPN Brezilya'nın aktardığı habere göre; Sarı-lacivertliler, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı kanat Antony'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için beklentesinin 45 milyon euro olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin bu bonservisi ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.
Brezilyalı futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmak isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın, sarı-lacivertlilerle anlaşma sağladığı aktarıldı.
Öte yandan yıldız oyuncunun önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğu belirtildi. Antony, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadığı ve Avrupa'nın diğer ekiplerinden teklif beklediği öne sürüldü.
Haberde Antony ile ayrıca Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen'in istediği iddia edildi.