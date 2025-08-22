Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen Antony'i gündemine aldığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı ve rekor bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 10:47 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

        2

        ESPN Brezilya'nın aktardığı habere göre; Sarı-lacivertliler, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı kanat Antony'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

        3

        İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için beklentesinin 45 milyon euro olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin bu bonservisi ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

        4

        Brezilyalı futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmak isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın, sarı-lacivertlilerle anlaşma sağladığı aktarıldı.

        5

        Öte yandan yıldız oyuncunun önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğu belirtildi. Antony, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadığı ve Avrupa'nın diğer ekiplerinden teklif beklediği öne sürüldü.

        6

        Haberde Antony ile ayrıca Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen'in istediği iddia edildi.

        7

        GEÇTİĞİMİZ SEZON KARNESİ

        Antony, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Real Betis'te 26 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu