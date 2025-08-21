Panathinaikos: 2 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Samsunspor'un golü 51. dakikada L. Tomasson'dan gelirken Panathinaikos'un gollerini ise 66. dakikada G. Kiriakopoulos ve 74. dakikada E. Palmer-Brown kaydetti.

27 yıl aradan sonra Avrupa arenasında sahne alan Samsunspor öne geçtiği mücadelede avantajı koruyamadı ve turu ikinci maça bıraktı. RÖVANŞ MÜCADELESİ DE HT SPOR'DA! İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması da HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. REKLAM SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK Samsunspor, Panathinaikos maçında 3 oyuncudan yararlanamadı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Portekizli oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemedi. Kadroya yeni transferler Toni Borevkovic ile kaleci Albert Posiadala da dahil edildi.

27 YIL SONRA AVRUPA'DA Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi. İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı. REKLAM Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu.

PANATHINAIKOS KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VARDI Panathinaikos'un ilk 11'inde Galatasaray'da forma giyen Tete, Alanyaspor ve Trabzonspor forması ile uzun yıllar Türkiye'de oynayan Anastasios Bakasetas da yer aldı. Başakşehir'de bir dönem görev alan Ahmed Touba da Samsunspor karşısında ilk 11'de şans buldu. Ayrıca bir dönem Süper Lig'de forma giyen Siopis ise yedekler arasında yer aldı. TARAFTARLAR SAMSUNSPOR'U YALNIZ BIRAKMADI Türk taraftarlar da Samsunspor'u zorlu maçta yalnız bırakmadı. Kendi tuttukları takımların formaları ile şehir turu atan gurbetçiler, daha sonra Samsunspor'a ayrılan tribünde yerini aldı.