        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacağına yönelik haberlerle ilgili olarak "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir" açıklamasında bulundu. Açıklamada hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmadığı vurgulandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 16:11 Güncelleme: 21.08.2025 - 16:17
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        İletişim Başkanlığı süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacağına ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

        Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Bir gazetede “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır."

        Bahse konu “Cumhur Reyonu” ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir. Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

        Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır."

