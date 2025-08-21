Jandarma aracında silahlı saldırı! İki kuzeni vurdular!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, daha önce karıştıkları olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan 44 yaşında Yılmaz Sımaklı ile kuzeni 39 yaşındaki Necati Sımaklı, jandarma aracında uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı
Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi.
İKİ KUZEN ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ
Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı (44) ve kuzeni Necati Sımaklı (39), jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.
PEŞ PEŞE SİLAH SESİ DUYULDU
DHA'daki habere göre işlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İKİ KUZEN HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.