Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi.

İKİ KUZEN ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı (44) ve kuzeni Necati Sımaklı (39), jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.