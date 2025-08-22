Habertürk
Habertürk
        Yaz tatilini kasım ayına kadar uzatmak ister misiniz? İşte sonbaharda bile sıcak olan 6 Akdeniz şehri!

        Yaz tatilini kasım ayına kadar uzatmak ister misiniz? İşte sonbaharda bile sıcak olan 6 Akdeniz şehri!

        Artık hepimiz çok yoğun çalışıyoruz ve karmaşık şehir hayatı pek çok şeye yetişmemizi zorlaştırıyor. Bu koşuşturma bazen bir mola verme ihtiyacı duyduğumuzu fark etmemizi bile engelliyor! Eğer siz de 'koşuşturmayla bu sene tatili unuttuk' diyenlerdenseniz, sonbaharda hala yaz tatili hissini yakalayabileceğiniz bu Akdeniz şehirlerine bir göz atmakta fayda var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 22.08.2025 - 08:30
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Kim istemez sıcak yaz günlerde soluğu kızgın kumlarda almayı, derin Akdeniz mavisine dalıp çıkmayı, nefis bir dondurmayla akşam güneşi altında sokaklarda salına salına yürümeyi! Çeşitli nedenlerden yaz mevsiminde tatile çıkmaya vakit bulamadıysanız belki de sonbaharda hala tatil yapmanın mümkün olduğu Akdeniz şehirleri tam size göredir.

        İşte geç kaldığını düşünenlere burada hava soğusa da, kasım ayında bile hala sıcak olan ve tatil yapmaya müsait olan Akdeniz şehirlerinden bazıları...

        Sevilla, İspanya

        Akdeniz ikliminin her güzelliğine sahip olan güzel Akdeniz şehirlerinden Sevilla, kasım ayında bile sıcak ve güneşli günleriyle dikkat çeker. Sahip olduğu tarihi güzelliklerle, tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla tam bir keşif şehri olan Sevilla'da denize girip güneşlenme şansınız olmaz belki ama Guadalquivir Nehri kıyısında uzun bir yürüyüş yapmak isterseniz bundan faydalanabilirsiniz. Üstelik sonbaharda yaz aylarına göre daha sakin olan şehirde lezzetli tapas barları ve lokal kafeleri çok daha uyguna keşfedebilirsiniz.

        Malaga, İspanya

        'Sevilla çok güzel ama ben ille de deniz isterim' diyenlerden misiniz? O zaman Malaga tam size göre! Malaga, sadece kasım ayında değil, yılın son günlerinde bile deniz ve plaj keyfi yapmaya uygun sıcaklıklar sunar. Evet sonbaharda denizin suyu yaz ayları kadar sıcak olmaz belki ama zaten burayı cesur tatilciler tercih edecek! Unutmayın, Malaga, Picasso’nun doğduğu şehir! Yani aslında deniz tatilinin yanında sanat ve kültür tatili için de meraklılarına da iyi bir tatil imkanı sunar.

        Larnaka, Kıbrıs

        "Ben çok aşağılara inemem daha yakın olsun" mu diyorsunuz? O zaman sizi yavru vatana doğru alalım! Kıbrıs'ın güneyinde bulunan Larnaka şehri Akdeniz’in güneşini Kasım ayında da hissedebileceğiniz şehirlerden biridir. Deniz tatili isteyenler için kasım ayında hala girilebilir bir denizi bulunur. Ayrıca şehrin tarihsel dokusu da güzeldir, Eski kiliseler ve Osmanlı dönemi yapılarını gezerek deniz tatilinizi kültür tatiliyle birleştirebilirsiniz.

        Rodos, Yunanistan

        Yunan adaları furyasına katılmak için sabırsızlananlara uygun bir rota da elbette var! Yunan adaları arasında oldukça popüler bir ada olan Rodos, kasım ayında bile sıcaklığından bir şey kaybetmez. Hava biraz serinler ama hala ılımandır ve plajları hala tercih edilebilir. Serin su sevenler için Rodos hem denizi hem de ortaçağı andıran sokakları ve kaleleriyle harika bir seçenek olacaktır. Denizin ve Akdeniz havasının tadını çıkarabilirsiniz...

        Madeira, Portekiz

        Akdeniz şehirlerinden tatil seçkisi hazırlayıp Portekiz'i es geçmek mümkün mü! Portekiz'in subtropikal iklimi sayesinde sonbaharda bile ılıman ve güneşli günler yaşamaya imkan sunan Madeira adası, serin deniz sularının yanında doğal havuzlarıyla da dikkat çeker. Atlas okyanusundaki adanın parkları ve yürüyüş rotaları doğa tatili meraklıları için de eşsiz bir seçenek olmasını sağlar. Madeira adasının en önemli özelliklerinden biri ise yerel mutfak deneyimleri açısından çok elverişli bir takımada olmasıdır.

        Lizbon, Portekiz

        Ve işte Portekiz'in de Akdeniz'in de en sevilen şehirlerinden Lizbon... Kasım ayında hala güneşli hava durumuna ve ılıman bir denize sahip olan Lizbon'da gün batımının tadı bir başkadır... Lizbon'da denizin suyu bazı turistler tarafından kasım ayında çok soğuk olarak anlatılmış. Eğer bu güzel Akdeniz şehrinde deniz suyunun çabuk soğuduğunu düşünenlerdenseniz şehrin tadını çıkarmaya yönelebilir, tarihi tramvay turları ile dar sokakları ve tarihi semtleri gezebilirsiniz.

        Görsel kaynak: Ajanslar ve Shutterstock

