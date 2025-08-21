Habertürk
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Kadromuzu koruyacağız - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Kadromuzu koruyacağız

        Suudi Arabistan ekibi NEOM'un kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz ile izinsiz ve yetkisiz görüşmesinin ardından Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile izinsiz transfer görüşmesi yaptığı için NEOM SC kulübüne ihtar çektiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 22:02 Güncelleme: 21.08.2025 - 22:02
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray, NEOM'un Barış Alper Yılmaz ile izinsiz ve yetkisiz görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

        "Kadromuzu koruyacağız" vurgusu yapılan sarı kırmızılıların açıklamasında, "Müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.

        Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

        Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.

        Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

        Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.

        Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

