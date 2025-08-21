ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın Ukrayna politikasına yönelik eleştirileride bulundu.

Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı, Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik karşı saldırıda bulunması için Ukrayna'ya izni vermediğini belirtirken, işgalci ülkeye karşı saldırıda bulunmaksızın savaş kazanmanın neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı iki takım arasındaki maça benzeterek "Bu sporda, fantastik bir defansa sahip olan ancak hücum yapmasına izin verilmeyen büyük bir takıma benziyor." ifadelerini kullandı.

Trump "Ben başkan olsaydım bu savaş olmayacaktı." diyerek, kendisinin böylesi bir savaşa izin vermeyeceğine dair söylemini yineledi.

Trump açıklamasının sonunda ise "Önümüzde ilginç zamanlar var." diye konuştu.

RUSYA ABD'Lİ BİR ŞİRKETİ DE HEDEF ALDI

Associated Press'in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dron ve füze saldırısında ABD'li bir elektronik şirketi de hedef oldu.

Rusya gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda insansız hava aracı ve füze kullanmıştı.