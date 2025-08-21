Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı! | Son dakika haberleri

        Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!

        Şırnak'ta meydana gelen bir kazada feci bir tesadüf yaşandı. Olayda sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen hayatını kaybederken, kardeşi Fidail Bilen yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Mehmet Bilen (43) yönetimindeki TIR, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in (33) kullandığı TIR'a çarptı.

        BETON BARİYERE ÇARPARAK DURABİLDİLER

        Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Jandarma aracında silahlı saldırı! İki kuzeni vurdular!
        Jandarma aracında silahlı saldırı! İki kuzeni vurdular!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        "Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti"
        "Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti"
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        Alvarez'de mutlu son!
        Alvarez'de mutlu son!
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...