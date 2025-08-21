Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı! | Son dakika haberleri

Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı! | Son dakika haberleri

Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı! Şırnak'ta meydana gelen bir kazada feci bir tesadüf yaşandı. Olayda sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen hayatını kaybederken, kardeşi Fidail Bilen yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:20 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL