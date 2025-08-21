Habertürk
        Otobüs biletleri uçak biletlerini solladı

        Otobüs biletleri uçak biletlerini solladı

        İstanbul çıkışlı otobüs ve uçak yolculuklarının fiyatlarını derledik. Otobüsle yurt içinde birçok noktaya gitmek uçakla gitmekten daha pahalı hale geldi. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 21.08.2025 - 12:23 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:33
        Otobüs uçağı solladı!
        Şehirler arası yolculuklarda en yaygın kullanılan araçlardan uçak ve otobüslerin bilet fiyatlarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yurt içinde birçok noktaya otobüsle gitmek, artık uçaktan daha pahalı hale geldi.

        Uygun fiyatlı havayolu şirketleri ile otobüs firmalarının fiyatlarını karşılaştırdık. Burada şunu belirtmek gerekiyor, otobüs firmalarında daha bilindik firmaları seçerseniz fiyatlar biraz daha yükseliyor. Özellikle tatil bölgelerine seyahat ederken uçak biletlerinin daha ucuz olduğu ortaya çıkıyor.

        Örneğin İstanbul–Bodrum hattında otobüs bileti 1200 TL, uçak bileti ise 900 TL. Benzer şekilde İstanbul–Konya’da otobüs 1500 TL, uçak ise 810 TL. İstanbul–Ankara hattında da durum aynı; otobüs 550 TL iken uçak 810 TL olsa da birçok uzun mesafede otobüs fiyatları öne geçiyor.

        İstanbul–Gaziantep hattında otobüs 1200 TL, uçak 1500 TL. İstanbul–Trabzon’da ise otobüs 1500 TL, uçak 1200 TL. Uzak mesafelerde fiyat farkı daha da dikkat çekiyor; İstanbul–Mardin otobüs bileti 1500 TL, uçak ise 2800 TL. Burada Mardin'e yapılan sefer sayısının az olması etkili oluyor.

        Özellikle kısa ve orta mesafeli hatlarda uçak, otobüse göre daha avantajlı hale gelirken, bazı uzun rotalarda otobüs hala daha ucuz görünüyor. Ancak genel tablo, kara yolculuğunun artık hava yolculuğuna göre ekonomik bir alternatif olmaktan çıktığını gösteriyor.

        ZAMAN - KONFOR - BAVUL FARKI SEÇİMLERİ BELİRLİYOR

        Uçakla yolculuk, özellikle zaman bakımında çok öne çıkıyor. Örneğin Antalya'ya uçakla yaklaşık 1 saat 20 dakikada ulaşılırken, otobüsle bu yolculuk 13-14 saate kadar çıkıyor. Konfor bakımından koltuk kalitesi, koltuklar arası mesafe, tekli koltukta oturabilmek gibi detaylar yolculuk süresi çok uzun değilse bazen otobüs lehine yolcuları çekebiliyor.

        Otobüsün en büyük avantajı bavul taşıma kapasitesinde. Uygun fiyatlı havayolu şirketlerinde 1 kabin bagajı ve 15 kg bavula izin veriliyor. Bunu artırmak istediğinizde uçak biletinin 3'te 1'ine yakın ödeme yapmanız gerekiyor. Otobüs firmaları genelde 30 kg'a kadar bagaja izin veriyor ancak burada esneklik söz konusu oluyor ve çok daha fazla bagaj taşıma şansı ortaya çıkıyor.

        Otobüs Uçak
        İstanbul - Bodrum 1200 900
        İstanbul - Antalya 910 1000
        İstanbul - Diyarbakır 1600 1760
        İstanbul - İzmir 850 900
        İstanbul - Konya 1500 810
        İstanbul - Adana 1000 1200
        İstanbul - Mardin 1500 2800
        İstanbul - Ankara 550 810
        İstanbul - Kayseri 1200 1000
        İstanbul - Gaziantep 1200 1500
        İstanbul - Trabzon 1500 1200
