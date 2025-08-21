Otobüs biletleri uçak biletlerini solladı

Şehirler arası yolculuklarda en yaygın kullanılan araçlardan uçak ve otobüslerin bilet fiyatlarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yurt içinde birçok noktaya otobüsle gitmek, artık uçaktan daha pahalı hale geldi.

Uygun fiyatlı havayolu şirketleri ile otobüs firmalarının fiyatlarını karşılaştırdık. Burada şunu belirtmek gerekiyor, otobüs firmalarında daha bilindik firmaları seçerseniz fiyatlar biraz daha yükseliyor. Özellikle tatil bölgelerine seyahat ederken uçak biletlerinin daha ucuz olduğu ortaya çıkıyor.

Örneğin İstanbul–Bodrum hattında otobüs bileti 1200 TL, uçak bileti ise 900 TL. Benzer şekilde İstanbul–Konya’da otobüs 1500 TL, uçak ise 810 TL. İstanbul–Ankara hattında da durum aynı; otobüs 550 TL iken uçak 810 TL olsa da birçok uzun mesafede otobüs fiyatları öne geçiyor.

İstanbul–Gaziantep hattında otobüs 1200 TL, uçak 1500 TL. İstanbul–Trabzon’da ise otobüs 1500 TL, uçak 1200 TL. Uzak mesafelerde fiyat farkı daha da dikkat çekiyor; İstanbul–Mardin otobüs bileti 1500 TL, uçak ise 2800 TL. Burada Mardin'e yapılan sefer sayısının az olması etkili oluyor.