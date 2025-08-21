Habertürk
        Portekiz basınından Fenerbahçe-Benfica yorumu: Cehennemden canlı çıktı! - Futbol Haberleri

        Portekiz basınından Fenerbahçe-Benfica yorumu: Cehennemden canlı çıktı!

        Fenerbahçe'nin Benfica ile 0-0 berabere kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, Portekiz basınında geniş yer buldu. Gazeteler, Kadıköy'deki atmosferi ön plana çıkarırken, "Kartal cehennemden canlı çıktı" ifadeleri kullanıldı.

        Giriş: 21.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:49
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Benfica'nın aldığı sonuç Portekiz basınında geniş yer buldu.

        İşte Fenerbahçe-Benfica maçının Portekiz'deki yankıları:

        2

        Publico: Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.

        3

        TSF: Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.

        4

        CMJornal: Kartal cehennemden canlı çıktı.

        5

        Sicnoticias: Benfica İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı.

        6

        Jn: Hücumda zararsız Kartal, Fenerbahçe karşısında gol yemedi.

        7

        Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, Türkiye'deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar.

        8

        Sportinforma: Benfica Türkiye'de berabere kaldı, kararı Luz'a bıraktı.

        9

        A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.

        10

        Record: Cehennem sadece hafif bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı.

        11

        O Jogo: Benfica, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile berabere kaldı.

        12

        Maisfutebol: Benfica cehennemden sağ kurtuldu ancak hasarsız çıkamadı.

        13

        Zerozero: Ofansif açıdan oldukça zayıf bir oyun sergileyen ve açıkça Türk takımının stratejisini bozmayı hedefleyen Benfica, İstanbul'da hayatta kaldı ve Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
