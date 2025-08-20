Vergi rekortmenleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu. Baykar yöneticileri böylece son 4 yıl listenin zirvesinde yer almayı başardı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış gerçekleşti. Bu artışta, Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu.

Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı olan Baykar'ın 2024 yılındaki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi.