        Fransız yayıncı Jeanpormanove canlı yayında hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Bir milyondan fazla takipçisi bulunan Fransız yayıncı Jeanpormanove, 10 gündür aralıksız süren canlı yayını sırasında uykusunda hayatını kaybetti. Jeanpormanove ismiyle bilinen Raphaël Graven'ın hayatını kaybettiğini yayını izleyenler fark etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, Graven'ın yayınları sırasında şiddete maruz kaldığını ve uykusuz bırakıldığını belirtti

        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:50
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Aşırı meydan okumalarıyla tanınan Fransız yayıncı Raphaël Graven, canlı yayında hayatını kaybetti, ölümüyle ilgili soruşturma açıldı.

        "Jeanpormanove" adıyla bilinen 46 yaşındaki Graven, Nice'in kuzeyindeki Contes köyünde arkadaşlarıyla 10 gündür sürdürdüğü canlı yayında hayatını kaybetti, o anları yayını izleyenler fark etti.

        Savcılığın açıklamasına göre, Graven yayınları sırasında şiddete maruz kalıyor ve uykusuz bırakılıyordu.

        Bir milyondan fazla takipçisi bulunan Graven, özellikle Twitch’in rakibi Kick platformunda popülerdi. Son canlı yayını sırasında izleyiciler, onun bir şilte üzerinde tepkisiz şekilde yatmasını fark ederek endişe duydu. France24’ün haberine göre, yayın 10 gündür kesintisiz devam ediyordu.

        ŞİDDET VE İSTİSMAR İDDİALARI

        Le Monde gazetesi, Graven'ın iki yayıncı arkadaşıyla birlikte yer aldığı videolarda sık sık şiddet ve aşağılamaya maruz kaldığını aktardı. Son yayında da izleyicilerin Graven'ın hayatını kaybetmesinden endişe etmesi üzerine bir kişinin kendisine su şişesi fırlattığı görüldü.

        Fransa Dijital Teknoloji Bakanı Clara Chappaz, Graven’ın "aylardır aşağılandığını ve istismar edildiğini" söyledi. Chappaz, çevrimiçi platformların sorumluluğunu vurgulayarak, "Yasadışı içeriğin yayılmasını engellemek bir seçenek değil, yasanın gereğidir" dedi.

        Fransa Çocuk Yüksek Komiseri Sarah El Hairy ise olayı "korkunç" olarak nitelendirdi ve ebeveynlere çocuklarını çevrimiçi içeriklere karşı dikkatle korumaları çağrısında bulundu.

        KICK'TEN AÇIKLAMA

        Graven'ın aktif olduğu, Twitch'e benzer canlı yayın platformu Kick, yaptığı yazılı açıklamada, "Jean Pormanove’un kaybından dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve topluluğuna başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. Platform yetkilileri ayrıca olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

