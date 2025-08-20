Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Eros'a yayını kırdırdı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ı gören Eros, sanıyorum şöyle derdi; "Attığım oklarla sizi kevgire çevirdim ama yine de olmadı. Bütün oklarımı heba ettiniz. Artık size ok yok kardeşim."

HAZİRAN 2023 - İLİŞKİLERİ BAŞLADI Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ABD'nin Miami şehrinde görüntülendi. Özkan, Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin, "Lucas Torreira ile birlikte misiniz?" sorusuna; "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşk iddialarını yalanladı.

Lucas Torreira, bir süre sonra sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda Devrim Özkan'a; "Seni seviyorum" dedi. Bunun üzerine Özkan, bu kez; "Her şey göründüğü gibi" diyerek Torreira ile birlikte olduğunu doğruladı.

ŞUBAT 2024 - I. AYRILIK (İLİŞKİLERİ, 9 AY SÜRDÜ) Lucas Torreira ile Devrim Özkan, kasım ayında tatile çıktı. Sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımla bir hayli mutlu görünseler de şubatta ayrıldılar.

Devrim Özkan, "Hayat bu, ilişki bitti… Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" diyerek birlikteliklerinin sona erdiğini açıkladı.

Devrim Özkan, ilişkilerinin devam ettiği süreçte, Lucas Torreira'nın maçlarını tribünden seyretti. Özkan'ın Torreira'nın elini öpmesi, birlikteliklerinin simge fotoğraflarından biri oldu.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Ağustos 2024'te ilişkilerine, bittiği yerden başlayarak birbirlerine ikinci şansı verdi.

AĞUSTOS 2024 - I. BARIŞMA Lucas Torreira, 2 Eylül'de Devrim Özkan'ın yaş gününü; "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. İyi ki benimsin. Seni çok seviyorum" cümlesiyle kutladı. Lucas Torreira ile Kasım 2024'te Devrim Özkan ile birlikte ülkesi Uruguay'a gitti. Torreira'nın, Özkan'a büyüdüğü evi göstermesi ve ailesiyle tanıştırması, evlilik yolunda ilerledikleri yönünde yorumlara neden oldu. Ne var ki bir ay sonra, ünlü futbolcuyla ünlü oyuncunun ilişkisi bir kez daha sona erdi. ARALIK 2024 - II. AYRILIK (İLİŞKİLERİ, 5 AY SÜRDÜ) Devrim Özkan, ayrılık nedenini; "Sevgi ve hayaller arasındaki dengeyi kaybetmemek" cümlesiyle açıkladı. Devrim Özkan, katıldığı bir programda, "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna şöyle cevap verdi; "Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim." AĞUSTOS 2025 - II. BARIŞMA Lucas Torreira, 2 Ağustos'ta Lazio ile oynanan hazırlık maçında attığı ilk golden sonra parmaklarıyla kalp işareti yaptı. Birkaç dakika sonra da Devrim Özkan, Torreira'nın kalp işaretini taklit ettiği fotoğrafı paylaşarak ilişkilerine üçüncü kez başladıklarını ifade etti. Maçtan bir gün sonra Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Bodrum'a giderek tekne tatili yaptı. Her kadar daha önce iki kez ayrılık yaşamış olsalar da Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın artık birbirlerinden kopmayacakları düşünülüyordu. Ne var ki hiç de düşünüldüğü gibi olmadı. AĞUSTOS 2025 - III. AYRILIK (İLİŞKİLERİ, 15 GÜN SÜRDÜ) 17 Ağustos'ta; Lucas Torreira ile Devrim Özkan, önceki ayrılmalarında olduğu gibi bir kez daha birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakıp, birlikte oldukları fotoğrafları silerek üçüncü kez ayrıldı. Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın bu kadar çok ayrılıp - barışmalarının nedenleri hakkında akıllara, şu sorular geliyor... NEDEN BU KADAR ÇOK AYRILIP BARIŞIYORLAR? 1- Evlilik konusunda anlaşamıyorlar. Taraflardan biri evlilik isterken diğeri istemiyor. 2- Her iki tarafta evlenmeyi istiyor ama Lucas Torreira, evlilik sözleşmesi istiyor. 3- Türkiye mi yoksa Uruguay mı? Yaşayacakları ülke konusunda anlaşamıyorlar. 4- Lucas Torreira, evlendikten sonra Devrim Özkan'ın mesleğini icra etmesini istemiyor. Özkan ise mesleğini icra etmekten yana ödün vermiyor. 5- En küçük bir tartışmada bile taraflar, birbirlerini alttan almıyor. Devrim Özkan'ın bir programda yaptığı; "Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme" şeklindeki açıklaması, ayrılıklarına; 4'üncü maddenin neden olduğunu işaret ediyor. Peki Lucas Torreira ile Devrim Özkan, gel - gitlerle dolu iki yıllık ilişkileri boyunca kariyerlerinde nasıl bir seyir görüldü?