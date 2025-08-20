Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ABD'nin Miami şehrinde görüntülendi. Özkan, Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin, "Lucas Torreira ile birlikte misiniz?" sorusuna; "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşk iddialarını yalanladı.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Eros'a yayını kırdırdı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, iki yılda; üçüncü kez ayrılarak, adeta Eros'u isyan ettirecek bir tavır sergiledi. Torreira ile Özkan'ın çalkantılı ilişkilerinin analizde; her barışma döneminde, bir önceki döneme oranla daha az birliktelik yaşadıkları görülüyor
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ı gören Eros, sanıyorum şöyle derdi; "Attığım oklarla sizi kevgire çevirdim ama yine de olmadı. Bütün oklarımı heba ettiniz. Artık size ok yok kardeşim."
Veya "Bu oklar artık işe yaramıyor" diyerek yayını kırar, ağlamaklı gözlerle Zeus'a giderek; "Lütfen benim görev yerimi değiştir" derdi.
Lucas Torreira, bir süre sonra sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda Devrim Özkan'a; "Seni seviyorum" dedi. Bunun üzerine Özkan, bu kez; "Her şey göründüğü gibi" diyerek Torreira ile birlikte olduğunu doğruladı.
Devrim Özkan, "Hayat bu, ilişki bitti… Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" diyerek birlikteliklerinin sona erdiğini açıkladı.
Devrim Özkan, ilişkilerinin devam ettiği süreçte, Lucas Torreira'nın maçlarını tribünden seyretti. Özkan'ın Torreira'nın elini öpmesi, birlikteliklerinin simge fotoğraflarından biri oldu.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Ağustos 2024'te ilişkilerine, bittiği yerden başlayarak birbirlerine ikinci şansı verdi.
Lucas Torreira ile Kasım 2024'te Devrim Özkan ile birlikte ülkesi Uruguay'a gitti. Torreira'nın, Özkan'a büyüdüğü evi göstermesi ve ailesiyle tanıştırması, evlilik yolunda ilerledikleri yönünde yorumlara neden oldu.
Ne var ki bir ay sonra, ünlü futbolcuyla ünlü oyuncunun ilişkisi bir kez daha sona erdi.
Devrim Özkan, katıldığı bir programda, "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna şöyle cevap verdi; "Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim."
Maçtan bir gün sonra Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Bodrum'a giderek tekne tatili yaptı.
Her kadar daha önce iki kez ayrılık yaşamış olsalar da Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın artık birbirlerinden kopmayacakları düşünülüyordu. Ne var ki hiç de düşünüldüğü gibi olmadı.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın bu kadar çok ayrılıp - barışmalarının nedenleri hakkında akıllara, şu sorular geliyor...
Peki Lucas Torreira ile Devrim Özkan, gel - gitlerle dolu iki yıllık ilişkileri boyunca kariyerlerinde nasıl bir seyir görüldü?