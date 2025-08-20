Bursa'da olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren Berra Dizi (4), havale nöbeti geçirdi.

SUYUN İÇİNDE HAVALE GEÇİRDİ DHA'daki habere göre küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.