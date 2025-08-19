Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özcan Deniz'in ağabeyinden 'DNA testi' iddiası - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'in ağabeyinden 'DNA testi' iddiası

        Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Ağabey Deniz, bu kez de ünlü şarkıcının eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 18:10 Güncelleme: 19.08.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özcan Deniz, 2018'de Feyza Aktan ile evlendi. Çiftin, Kuzey adında oğulları dünyaya geldi. Ancak Deniz ve Aktan, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

        2023'te İranlı modacı Samar Dadgar ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı, evlenmelerine karşı çıkan; annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile bağlarını kopardı.

        REKLAM

        Özcan Deniz ile Ercan Deniz mahkemelik de oldu. Aylardır birbirlerini suçlayan açıklamalarda bulunan ikiliden ağabey Ercan Deniz, kardeşinin eski eşi Feyza Aktan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

        Bir televizyon programına katılan Ercan Deniz; "Feyza hanım, Özcan'ın dizisinde oynamak için figüran olarak Antalya'dan otobüsle İstanbul'a geldi. 10 gün sonra hamile kaldı. Özcan Bey, kendisinden mi hamile kaldı, yoksa başka birinden mi diye, biz onu DNA testine götürdük" dedi.

        "BUGÜN OLSA YİNE O KADINI BULURUM"

        Özcan Deniz, 2023'te hayatını birleştirdiği İranlı Samar Dadgar ile evlilik sürecini şöyle anlatmıştı: Samar ile 10 yıl önce tanıştık. Çok küçüktü, 20 yaşındaydı ama zihnen öyle bir kız değildi. Kadınlar, erkeklerden çok daha erken olgunlaşır. Birçok şeyi konuşabildiğimiz iki kişiydik ancak Samar'a; "Olmaz, mümkün değil" dedim. Üzdüm kızı, ben de üzüldüm. Keşke o yaşta olmasaydı. Sonra aynanın karşısına geçtik, ve "Bak Allah aşkına" dedim ve ayrıldık. Sonra bir boşluğa düştüğüm bir an oldum. Hayatımda hiç deneyimlemediğim bir şeyi deneyimlemek istedim: Evlilik ve çocuk. Albüm yap, film çek, sahneye çık... Hayatım tekrara girmeye başlamıştı. Çok ötesine berisine bakmadan bir evlilik yaptım. Aslında ikimiz de birbirimizi tanımıyorduk. Hızlı bir şekilde de hamile kaldı. İkimizin de istediği bir şeydi fakat yolda anladık ki biz birbirine göre insanlar değiliz. Tekrar, tekrar söylüyorum; şu an başa dönsem, yine o kadını bulurum, yine evlenirim, yine o çocuğu doğurttururum. İyi ki oğlum oldu. Sonra kötü günler geçirmeye başladım. Çocuğuma çok düşkünüm. Ben Kuzey'i kundakta bırakıp ceketimi alıp gitmek zorunda kaldım. 4 - 5 yıl sonra bana Samar'dan bir mesaj geldi: "İyi misin?" diye... Ben de; "Değilim" diye yanıt verdim. Sonra evimde buluştuk, bir daha da göndermedim, şu anda da eşim. Yani şunu söylemek istiyorum; Olmaz dediğim kişi şu an eşim ve mutlu olduğum kişi. Çocuğumla da çok iyi anlaşıyorlar. Annesiyle de iyi anlaşıyorum. Çok şanslıyım ki çocuğumun bir annesi daha var. Hayatı planlayamıyorsun.

        "Beni sattın"
        "Beni sattın" Haberi Görüntüle
        Ve Feyza Aktan konuştu: Pişman değilim!
        Ve Feyza Aktan konuştu: Pişman değilim! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ercan Deniz
        #özcan deniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar