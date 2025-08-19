Habertürk
        Maduro, ABD'nin kendisini tutuklama adımına karşı 4,5 milyonu aşkın milisi ülkede konuşlandıracak | Dış Haberler

        Maduro, ABD'nin kendisini tutuklama adımına karşı 4,5 milyonu aşkın milisi ülkede konuşlandıracak

        ABD yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tutuklanması için bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından Maduro harekete geçti, Maduro, 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 12:25 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:25
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin tutuklanması için hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurdu.

        İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye göre Maduro, ABD'nin tutuklanmasına yönelik kanıtlar için koydukları 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara çıkarmasına ilişkin devlet televizyonunda açıklama yaptı.

        Maduro, "Bu hafta ülke genelinde 4,5 milyondan fazla milis için özel bir planı devreye alacağım." ifadesini kullandı.

        Bu kararın "barış planı" kapsamında hazırlandığını belirten Maduro, milislere "hazır, aktif ve silahlı" olmaları çağrısında bulundu.

        Maduro, ayrıntıları paylaşmadan, Bolivarcı Ulusal Milis Gücü'nün ülke genelinde tüm bölgelerde konuşlandırılacağını kaydetti.

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma yaratmıştı.

        CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararı alındığını belirtmişti.

