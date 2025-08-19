İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi

İngiliz medyasının aktardığına göre Maliye Bakanı Rachel Reeves, ekonomiyi canlandırma yollarını ararken, Hazine yetkililerine İngiltere'nin emlak vergisi sisteminde yapılacak reformları incelemeleri talimatını verdi.

Bakan Reeves, zayıf GSYİH büyümesini artırmayı ve 20 milyar sterlini aşabilecek kamu maliyesindeki açığı kapatmayı hedeflerken, yetkililer konut vergilerinin elden geçirilmesi de dahil olmak üzere ülkenin vergi sistemini iyileştirmek ve basitleştirmek için bir dizi olası fikri inceliyor.

Financial Times'ta yer alan habere göre, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da uygulanan mevcut damga vergisi sistemi, işlemler üzerinden alındığı, insanların taşınmasını caydırdığı ve büyümeyi baltaladığı için ekonomistler tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

Hazine'deki sürecin henüz erken aşamada olduğu ve henüz bir sonuca varılmadığını söyleyen kaynaklar, Reeves'in meslektaşlarına, vergi reformunun Sonbahar Bütçesi'nin önemli bir parçası olmasını istediğini söylediğini aktardı.

Hazine Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Kamu maliyesini güçlendirmenin en iyi yolu, odak noktamız olan ekonomiyi büyütmektir. Vergi ve harcama politikalarında değişiklik yapmak bunu yapmanın tek yolu değil... Çalışan insanlar için vergileri mümkün olduğunca düşük tutmaya kararlıyız" dedi.

Reeves; gelir vergisi, KDV veya ulusal sigortayı artırmama yönündeki İşçi Partisi seçim beyannamesindeki taahhütlerine sadık kalarak, servet vergilerini artırması için İşçi Partisi milletvekilleri ve bazı bakanların yoğun baskısı altında. Financial Times gazetesinin geçen haftaki haberine göre Hazine yetkilileri, üretkenlik tahminlerindeki düşüş nedeniyle hükümetin zorlanan mali planından en az 10 milyar sterlinin silinebileceği endişesiyle, büyümeyi artıracak vergi reformları bulmak için yarışıyor. Maliye Bakanlığı yetkilileri, eski İşçi Partisi lideri Lord Neil Kinnock'un desteklediği yeni bir "servet vergisi" oluşturma fikrini benimsemezken, bu önerinin karmaşık olacağını ve yürürlüğe girmesinin yıllar alacağını söyledi. Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ise öneriyi "aptalca" olarak nitelendirdi. Ancak Reeves, gelirleri artırmak için mevcut vergileri artırmayı veya değiştirmeyi dışlamadı ve uzun süredir İngiltere'nin mülk vergilendirme biçiminde temel reformlar yapılmasını savundu. Ayrıca, herhangi bir vergi reformunun "adalet"i teşvik etmesi ve "çalışanları" koruması gerektiğini de belirtti. "500 BİN STERLİN VE ÜZERİ EVLER İÇİN ÇALIŞMA YAPILABİLİR" The Guardian gazetesi Pazartesi günü Reeves'in, geçen yıl düşünce kuruluşu Onward için hazırladığı bir makalede konsey vergisi ve damga vergisinde reform öneren eski hükümet danışmanı Tim Leunig'in önerilerini incelediğini belirtmişti.