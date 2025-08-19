Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticari araçlarda yeni dönem

'Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'teki düzenleme ile birlikte araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esaslar düzenlendi. Parayla taşımacılık yapanlara kayıt ve takip cihazı şartı getirildi.

Yönetmeliğe göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak. Daha önce trafiğe çıkan araçlar içinse kademeli bir geçiş takvimi de belirlendi:

2025–2023 model araçlar için 1 Ocak 2026'ya kadar,

2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027'ye kadar,

2017 ve öncesi model araçlar için 1 Ocak 2028'e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

Yönetmelikte ayrıca okul servis araçlarına yönelik geçici bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartlar 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.