Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.929,77 %0,54
        DOLAR 40,8959 %0,04
        EURO 47,8003 %0,22
        GRAM ALTIN 4.386,96 %0,14
        FAİZ 39,96 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,92 %-0,18
        BITCOIN 114.989,00 %-1,28
        GBP/TRY 55,3125 %0,14
        EUR/USD 1,1681 %0,17
        BRENT 66,21 %-0,59
        ÇEYREK ALTIN 7.172,69 %0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticari araçlarda yeni dönem - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticari araçlarda yeni dönem

        'Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bazı araç türlerine takip ve kamera sistemi zorunluluğu geldi. Parayla taşımacılık yapanlara kayıt ve takip cihazı şartı getirildi. Okul servis araçlarına da kamera zorunluluğu getirilirken, okul tanımı genişletilerek kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de kapsama dahil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 19.08.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticari araçlarda yeni dönem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

        'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'teki düzenleme ile birlikte araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esaslar düzenlendi. Parayla taşımacılık yapanlara kayıt ve takip cihazı şartı getirildi.

        Yönetmeliğe göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak. Daha önce trafiğe çıkan araçlar içinse kademeli bir geçiş takvimi de belirlendi:

        REKLAM
        • 2025–2023 model araçlar için 1 Ocak 2026'ya kadar,
        • 2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027'ye kadar,
        • 2017 ve öncesi model araçlar için 1 Ocak 2028'e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

        Yönetmelikte ayrıca okul servis araçlarına yönelik geçici bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartlar 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.

        OKUL SERVİSİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

        Öte yandan 'Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

        Okul tanımı genişletilerek kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de kapsama dahil edildi. Öğrenci tanımına da eklentiler yapıldı ve okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmî ve özel kurumlarını içerdi.

        Okul servis araçlarına da kamera zorunluluğu getirilirken, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış teknik şartlara uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazının araçlarda bulundurulması şart koşuldu.

        Fiyat tarifelerinde ise büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri de ayrıca esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu hale getirildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!