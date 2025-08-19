Beyaz Saray'da tarihi görüşme: ABD Başkanı Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesinde neler yaşandı?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için dün Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleşti. 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeden üç gün sonra Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy'e çok sayıda Avrupa lideri de eşlik etti.

Trump ve Zelenskiy'nin 28 Şubat günü Beyaz Saray'da gerçekleşen tartışmalı görüşmesinin ardından iki lider dün Beyaz Saray'da yeniden buluştu. Bu kez Zelenskiy'e, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşlik etti.

Beyaz Saray'da gerçekleşen Trump-Zelenskiy görüşmesinde ve Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede neler yaşandı?

ABD Başkanı Trump ve Avrupalı liderlere göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yüz yüze görüşmeyi kabul etti, ancak Kremlin henüz bir görüşmenin gerçekleşeceğini doğrulamadı.

Beyaz Saray'da kritik zirve Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği ve NATO liderleriyle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerin ardından ABD Başkanı, bir anlaşma olması durumunda Ukrayna'nın güvenlik garantilerini koordine edeceğini ve Zelenskiy-Putin görüşmesi için hazırlıkları sürdüğünü belirtti. Ardından Trump'ın da katılımıyla ikili arasında üçlü bir görüşme yapılacağını belirtti. "PUTİN'E NADİREN GÜVENİLİYOR" Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Beyaz Saray görüşmesindeki "Temel anlaşma, ölümleri sona erdirmek olmalı" dedi ve Putin'in Zelenskiy ile görüşme cesaretine sahip olup olmadığının henüz belli olmadığını söyledi. Stubb, "Putin'e nadiren güveniliyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı daha önce Zelenskiy ile bire bir görüşmeye karşı çıkmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya ile "herhangi bir formatta" görüşmeye hazır olduğunu ve toprak takasına ilişkin "Bu Putin ile benim aramda kalacak" ifadelerini kullandı. "ZELENSKIY-PUTİN GÖRÜŞMESİ İKİ HAFTA İÇİNE OLACAK" Yaşanan son gelişmelerden bazıları şöyle: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Putin'in Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy ile "önümüzdeki iki hafta içinde" görüşmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. Kremlin danışmanı Yuri Ushakov, Putin ve Trump'ın Pazartesi günkü telefon görüşmesinde yalnızca Rusya-Ukrayna arasında doğrudan görüşme "fikrini" ele aldıklarını söyledi.

Trump, Zelenskiy'ye ABD'nin savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmada Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almaya yardımcı olacağını söyledi, ancak yardımın kapsamı henüz netleşmedi. Zelenskiy, "Bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyorum" dedi ve Ukrayna için güvenlik garantilerinin muhtemelen 10 gün içinde belirleneceğini de sözlerine ekledi. ABD Başkanı, geçen hafta Putin'in çatışmayı durdurmayı kabul etmemesi halinde Moskova'yı "çok ağır sonuçlar" konusunda uyarmasına rağmen, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes olasılığını reddetti. Zelenskiy bu kez takım elbise giydi Trump, liderlerle bir araya geldiğinde şunları söyledi: "Hepimiz, kalıcı bir barış üzerinde çalışırken, elbette acil bir ateşkesi tercih ederiz. Belki böyle bir şey olabilir. Şu anda böyle bir şey gerçekleşmiyor." Trump, Zelenskiy ve İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği ve NATO liderleriyle yaptığı görüşmeyi "neredeyse dört yıldır devam eden bir savaş için çok iyi ve erken bir adım" olarak nitelendirdi. MACRON: İLERLEME OLMAZSA RUSYA'YA YAPTIRIMLAR ARTIRILSIN Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin Ukrayna ile barış konusunda ilerleme kaydetmezse Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu. Merz, Ukrayna'nın görüşmelerde Donbas bölgesini Rusya'ya teslim etmeye zorlanmaması gerektiğini belirterek, bunu ABD'nin Florida'dan vazgeçmesine benzetti.