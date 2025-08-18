Konutta en düşük artış, en yüksek satış

Konut piyasasında temmuz ayında ilginç bir grafik ortaya çıktı.

Satışlar 142 bin 858 adet ile 2025'in en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Geleneksel olarak talepteki artışla fiyat artışı beklenirken farklı bir tablo oluştu. TCMB'nin açıkladığı verilere göre; konut fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 0,95'te kaldı. Bu oran, Temmuz 2024'ten (yüzde 0,93) beri en düşük oranda artış olarak kayıtlara geçti.

Yıl-Ay Aylık artış oranı (%) 2025-07 0,95 2025-06 1,99 2025-05 3,36 2025-04 1,46 2025-03 1,95 2025-02 2,82 2025-01 4,68 2024-12 1,98 2024-11 2,85 2024-10 2,07 2024-09 1,03 2024-08 3,66 2024-07 0,93 2024-06 1,54 2024-05 3,92 2024-04 0,92 2024-03 1,25 2024-02 3,31 2024-01 2,68

Bu durum kamuoyunda 'kredili satış bu kadar düşükken bu evleri kim alıyor' sorusuna da bir nevi yanıt oluşturuyor. Konut piyasasında 18 aydır reel fiyat düşüşü yaşanıyor. Yatırımcıların konut fiyatlarındaki artışın, enflasyonun altında seyrettiği dönemde konuta talebinin arttığı görülüyor. Kredili satışların düşük seviyelerde kalmasına rağmen alımların artması, bireysel yatırımcıların ve nakit alıcıların piyasada ağırlığını artırdığına işaret ediyor. Bir süredir mevduat hesaplarında ve altında tutulan yatırımların, fiyat artışının sınırlı olduğu gayrimenkul piyasasına kaydığı sektörde konuşuluyor. Yüksek satışların önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerindeki etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor.