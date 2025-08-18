Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak Konutta en düşük artış, en yüksek satış - Emlak Haberleri

        Konutta en düşük artış, en yüksek satış

        Konut satışlarında temmuz ayında yılın en yüksek satış adedine ulaşılırken, aynı dönemde fiyatlardaki artış 1 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti

        Giriş: 18.08.2025 - 16:06 Güncelleme: 18.08.2025 - 16:08
        En düşük artış, en yüksek satış
        Konut piyasasında temmuz ayında ilginç bir grafik ortaya çıktı.

        Satışlar 142 bin 858 adet ile 2025'in en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Geleneksel olarak talepteki artışla fiyat artışı beklenirken farklı bir tablo oluştu. TCMB'nin açıkladığı verilere göre; konut fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 0,95'te kaldı. Bu oran, Temmuz 2024'ten (yüzde 0,93) beri en düşük oranda artış olarak kayıtlara geçti.

        Yıl-Ay Aylık artış oranı (%)
        2025-07 0,95
        2025-06 1,99
        2025-05 3,36
        2025-04 1,46
        2025-03 1,95
        2025-02 2,82
        2025-01 4,68
        2024-12 1,98
        2024-11 2,85
        2024-10 2,07
        2024-09 1,03
        2024-08 3,66
        2024-07 0,93
        2024-06 1,54
        2024-05 3,92
        2024-04 0,92
        2024-03 1,25
        2024-02 3,31
        2024-01 2,68

        Bu durum kamuoyunda 'kredili satış bu kadar düşükken bu evleri kim alıyor' sorusuna da bir nevi yanıt oluşturuyor. Konut piyasasında 18 aydır reel fiyat düşüşü yaşanıyor. Yatırımcıların konut fiyatlarındaki artışın, enflasyonun altında seyrettiği dönemde konuta talebinin arttığı görülüyor. Kredili satışların düşük seviyelerde kalmasına rağmen alımların artması, bireysel yatırımcıların ve nakit alıcıların piyasada ağırlığını artırdığına işaret ediyor. Bir süredir mevduat hesaplarında ve altında tutulan yatırımların, fiyat artışının sınırlı olduğu gayrimenkul piyasasına kaydığı sektörde konuşuluyor. Yüksek satışların önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerindeki etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor.

        TARİH Satış sayısı
        2025-07 142 858
        2025-06 107 723
        2025-05 130 025
        2025-04 118 359
        2025-03 110 795
        2025-02 112 818
        2025-01 112 173
        2024-12 212 637
        2024-11 153 014
        2024-10 165 138
        2024-09 140 919
        2024-08 134 155
        2024-07 127 088
        2024-06 79 313
        2024-05 110 588
        2024-04 75 569
        2024-03 105 394
        2024-02 93 902
        2024-01 80 308
