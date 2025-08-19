Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde... Son olarak kadrosuna Taylan Bulut'u katan Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek için geleceğe dönük hamlelerini sürdürecek. Siyah-beyazlıların hedefinde Başar Önal ve Deniz Gül var.

