        Haberler Gündem Güncel Firariydi, yakalandı! Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı! | Son dakika haberleri

        Firariydi, yakalandı! Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!

        Kırıkkale'de kocası Özgür Sungur'u öldürüp 9 ay banyoda bekleten cezaevi firarisi Fatma Sungur sahte kimlikle yakalandı. 18 yıl önce işlenen cinayetten sonra tutuklanan ve son olarak cezasını çektiği Çardak Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar eden Sungur, adliyeye sevk edildi

        Giriş: 19.08.2025 - 17:43 Güncelleme: 19.08.2025 - 17:43
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Kırıkkale'de 18 yıl önce eşi Özgür Sungur’u tabancayla öldürüp, evindeki küvette 9 ay bekleten, cezasını çektiği cezaevinden firar eden Fatma Sungur (51), Konya'da sahte kimlikle yakalandı.

        DHA'nın haberine göre Konya'da Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu.

        PARMAK İZİ YAKALATTI

        Kadının gösterdiği başka isim üzerine düzenlenmiş eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu anlayan polis, parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan incelemede kadının Fatma Sungur olduğu tespit edildi. Fatma Sungur’un, 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur’u evinde tabanca ile öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı anlaşıldı.

        O dönem ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklanan Fatma Sungur’un, Denizli Çardak Açık Cezaevi’nden bir süre önce kaçtığı belirlendi. Sungur’un, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘İftira’ suçlarından da arandığı ve hakkında toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fatma Sungur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

