Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarda bulundu

Türkiye'de uzun süredir yaşanan Spotify krizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle sona erdi. Birçok şarkıcı şarkı listelerinin hangi kriterlere göre hazırlandığı konusunda Spotify ile ilgili şikâyetlerini dile getirmişti. Şikâyetlerin odak noktasında Türkiye'de bir ofisi olmadığından dolayı kiminle / kimlerle görüşülmesi gerektiği konusu da vardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mehmet Nuri Ersoy’un, Türkiye’nin yerli ve millî sosyal medya platformu olan Next Sosyal’den de yaptığı paylaşım şöyle: Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız müzik zirvesinden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024’te 2.8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye’nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz.