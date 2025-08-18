Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 45 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen 24 kişiye adli kontrol talep edilirken, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 20 kişi hakkında da tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olan, Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen 15.08.2025 tarihinde Başsavcılığımız talimatıyla gözaltına alınan 35 şüpheli, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli, olmak üzere toplam 44 şüpheli şahsın, savcılık ifadeleri tamamlanmış olup, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 24 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."