        Donald Trump: Zelenskiy ile Putin görüşecek | Dış Haberler

        Donald Trump: Zelenskiy ile Putin görüşecek

        ABD Başkanı Donald Trump; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşme için hazırlıkların başladığını ifade etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, görüşmenin 2 hafta içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

        Giriş: 19.08.2025 - 01:26 Güncelleme: 19.08.2025 - 01:57
        Trump: Zelenskiy ile Putin görüşecek
        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

        ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşme sırasında Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin görüşüldüğünü dile getirirken, hangi Avrupa ülkesinin ne tür güvenlik garantisi sunabileceğinin de ele alındığını ifade etti.

        ABD Başkanı diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Donald Trump; Vladimir Putin ile Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşme için hazırlıkların başladığını duyurdu.

        İkili arasındaki görüşmenin nerede olacağının belirleneceğini bildiren Trump, bu görüşmenin ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir görüşme yapılacağını belirtti.

        ABD Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya ile Ukrayna arasındaki koordinasyona destek vereceğini bildirdi.

        "2 HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK"

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise zirveye ilişkin şüphesini dile getirerek "Putin'in Zelenskiy ile zirveye katılma cesaretine sahip olup olmadığından emin değilim." dedi.

        Merz, görüşmenin 2 hafta içinde yapılacağını dile getirdi.

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

        Kremlin de Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin 40 dakika sürdüğünü ve yapıcı geçtiğini aktardı. Uşakov, Putin ile Trump'ın Ukrayna krizi ve diğer konularda temas hâlinde olmaya devam edeceğini bildirdi.

        Uşakov, Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

        Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve bazı Avrupa liderleriyle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini söyleyen Uşakov, "Putin ve Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler." diye konuştu.

        Rus ve Amerikan liderinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda birbirleriyle temas halinde olma konusunda anlaştığını vurgulayan Uşakov, Putin'in, telefon görüşmesi esnasında Trump'ın Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladığını dile getirdiğini aktardı.

