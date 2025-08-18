Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.915,46 %0,41
        DOLAR 40,8887 %0,09
        EURO 47,8046 %-0,02
        GRAM ALTIN 4.402,16 %0,43
        FAİZ 39,97 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 50,13 %0,33
        BITCOIN 115.099,00 %-2,20
        GBP/TRY 55,3951 %-0,01
        EUR/USD 1,1682 %-0,18
        BRENT 65,94 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 7.197,25 %0,42
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Türkiye’de internet hızı ve fiyatları: Yüksek maliyet, düşük performans - Teknoloji Haberleri

        Türkiye’de internet hızı ve fiyatları: Yüksek maliyet, düşük performans

        Türkiye, dünya genelinde mobil ve sabit broadband internet hızlarında gerilemeye devam ederken, yüksek fiyat politikalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye, internet hızlarında dünya sıralamasında mobilde 60'ncı, sabit broadband'de 101'inci sırada yer alırken, Ağustos 2025 verilerine göre mobil internette 69.10 Mbps indirme ve 16.83 Mbps yükleme, sabit internette ise 54.95 Mbps indirme ve 16.21 Mbps yükleme hızlarıyla geride kalıyor. Ancak fiyatlar cep yakıyor; önde gelen sabit internet ve mobil ağ sağlayıcıların paketleri düşük hizmet kalitesinin yanı sıra düşük GB paketleriyle 500 TL'lerden başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kotasını yükseltmek isteyenler 1500 TL'lere kadar aylık ödemelere çıkmak zorunda kalıyor. Düşük gecikme (latency, 23 ms mobil, 8 ms sabit) avantajına rağmen, altyapı eksiklikleri ve zamlar kullanıcıları zorluyor. Tüketiciler bu konuya ciddi tepkiler gösterirken hızları artırmak için fiber altyapı ve 5G ihaleleri ile çalışmalar da sürüyor.

        Giriş: 18.08.2025 - 12:09 Güncelleme: 18.08.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’de internet kullanıcıları, düşük hızlar ve yüksek fiyatlarla karşı karşıya. Speedtest Global Index verilerine göre, mobil internette 60’ncı, sabit internette 101’inci sıraya gerileyen ülke, global standartların gerisinde kalıyor. Önde gelen servis sağlayıcılar, düşük GB paketleriyle 500 TL’den başlayan fiyatlar sunarken, kota artırmak isteyenler 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

        ZİRVEDE SİNGAPUR VAR TÜRKİYE 101. SIRADA!

        #resim#1284980#

        Düşük gecikme avantajına rağmen altyapı eksiklikleri ve zamlar, tüketicilerin tepkisini çekerken, fiber altyapı ve 5G yatırımlarıyla çözüm arayışları devam ediyor.Hızlarda Gerileme Devam EdiyorAğustos 2025 verilerine göre, Türkiye’nin mobil internet hızı 69.10 Mbps indirme, 16.83 Mbps yükleme ve 23 ms latency ile sınırlı kalırken, sabit broadband’de indirme hızı 54.95 Mbps, yükleme hızı 16.21 Mbps ve latency 8 ms olarak ölçüldü. Bu hızlarla ülkemiz mobil internet hızı sıralamasında 60. olurken, sabit internet hızıyla ise yalnızca 101. sırada kendisine yer bulabildi. Bu sıralamalarda son yıllarda yükselmiş olsa da halen fiyatlarla oranlandığında bu hızlar ve Türkiye'nin sıralaması ciddi şekilde geride kalmış gözüküyor.

        MOBIL İNTERNET HIZLARI

        #resim#1284981#

        Sıra Ülke İndirme Hızı (Mbps)
        1 Birleşik Arap Emirlikleri 546.14
        2 Katar 517.44
        3 Kuveyt 378.45
        4 Bahreyn 236.77
        5 Brezilya 228.89
        6 Bulgaristan 224.46
        7 Güney Kore 218.06
        8 Çin 201.67
        9 Suudi Arabistan 198.39
        10 Danimarka 196.27
        60 Türkiye 69.76
        REKLAM

        Singapur (103.39 Mbps indirme, 56.68 Mbps yükleme) ve Güney Kore gibi liderlerle kıyaslandığında, Türkiye’nin fiber penetrasyonu (%35.3) OECD ortalaması (%41.10) altında seyrediyor. 5G yaygınlaşmasının gecikmesi, hız artışını engelliyor.

        SABİT GENİŞBANT İNTERNET HIZLARI

        Sıra Ülke İndirme Hızı (Mbps)
        1 Singapur 393.15
        2 Şili 366.78
        3 Çin 359.22
        4 Hong Kong 342.91
        5 Tayland 332.45
        6 ABD 321.88
        7 Fransa 310.74
        8 Macaristan 305.19
        9 Romanya 298.63
        10 İspanya 292.41
        101 Türkiye 54.95

        FİYATLAR CEP YAKIYOR

        İnternet fiyatları, düşük hizmet kalitesiyle dikkat çekerken kullanıcıları zorluyor. Türk Telekom’un 50 Mbps fiber paketi 550 TL, 100 Mbps paketi 750 TL, Turkcell’in 25 Mbps paketi ise 500 TL’den başlıyor. Kota artırmak isteyenler, 100 Mbps ve üzeri paketlerde 1000 TL’den 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Türk Telekom’un taahhütsüz 100 Mbps paketi 750 TL iken, taahhütlü kampanyalarla 600 TL’ye düşse de erişim sınırlı. Tüketiciler, sosyal medyada düşük GB’lerle yüksek faturalara tepki gösteriyor.

        5G İHALESİ SON AŞAMADA

        Türkiye’de fiber altyapı uzunluğu 455 bin kilometreye ulaştı, ancak kırsal kesimlerdeki eksiklikler ve DSL kullanımının (%51) yüksekliği hızların düşük kalmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi olarak görülüyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 275 milyar dolarlık 5G ve fiber yatırım planı sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirerek, "700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak" ifadelerini kullanarak çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı.

        5G ihalesi için kritik adım
        5G ihalesi için kritik adım
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        "Beşiktaş güven vermedi"
        "Beşiktaş güven vermedi"
        Türkiye'nin organ nakli üssü, akciğer nakline başlıyor
        Türkiye'nin organ nakli üssü, akciğer nakline başlıyor
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor