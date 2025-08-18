Matrix'i bakın kim reddetmiş! Brad Pitt'ten Al Pacino'ya dünyaca ünlü rolleri reddeden oyuncular
Hollywood'da bazı roller oyuncularla özdeşleşir, ama kamera arkasında işler her zaman düşündüğümüz gibi gelişmez. Birçok ünlü isim, kariyerlerini değiştirebilecek fırsatları reddetti. İşte "Eğer kabul etselerdi" dedirten unutulmaz örnekler!
BRAD PITT VE NEO ROLÜ
“The Matrix”in unutulmaz Neo karakteri aslında Brad Pitt’e teklif edildi. Ancak oyuncu teklifi geri çevirdi ve rol Keanu Reeves’e gitti. Pitt, yıllar sonra bu kararın kariyerinde nasıl bir değişiklik yaratabileceğini merak ettiğini itiraf etti.
MATTHEW MCCONAUGHEY VE JACK DAWSON
Titanic’in efsanevi Jack Dawson karakteri için düşünülen isimlerden biri Matthew McConaughey’di. Ancak James Cameron, sonunda Leonardo DiCaprio’da karar kıldı. McConaughey, bu rolü alamamasına rağmen kariyerinde farklı bir yol çizdi.
JOHN TRAVOLTA VE FORREST GUMP
Forrest Gump’ın saf ve sevecen dünyasına hayat veren Tom Hanks yerine John Travolta’yı hayal etmek zor olabilir. Travolta bu teklifi reddetti ve “Pulp Fiction” ile bambaşka bir dönüm noktası yaşadı.
JOHNNY DEPP VE HULK
Marvel evreninde Hulk’u Johnny Depp’in canlandırması fikri ilginç olabilirdi. Ancak Depp bu rolü reddetti, yerini Eric Bana aldı. Marvel hayranları, bu tercihin karakterin tonunu kökten değiştirebileceğini düşünüyor.
IWAN RHEON VE JON SNOW
Game of Thrones’ta Ramsay Bolton olarak izlediğimiz Iwan Rheon, aslında Jon Snow için düşünülen adaylardan biriydi. Ancak rol Kit Harington’a gitti ve Rheon’un kaderi çok daha karanlık bir karakteri oynamak oldu.
JOSH HARTNETT VE SPIDER-MAN
2000’lerin genç yıldızı Josh Hartnett, Peter Parker rolünü reddederek kariyerinde bambaşka bir yola girdi. Rol Tobey Maguire’a gitti ve Spider-Man sinema tarihine damga vurdu.
ANTHONY MACKIE VE BLACK PANTHER
Marvel’ın Black Panther rolü Anthony Mackie’ye teklif edilse de oyuncu bu fırsatı değerlendirmedi. Daha sonra Falcon karakteriyle evrene katıldı.
JOHN KRASINSKI VE CAPTAIN AMERICA
The Office ile tanınan John Krasinski, Captain America rolüne çok yakındı. Ancak Chris Evans’ın seçilmesi Marvel’ın en doğru kararlarından biri olarak görüldü.
RUSSELL CROWE VE WOLVERINE
Wolverine denince akla Hugh Jackman geliyor ama rol ilk olarak Russell Crowe’a teklif edilmişti. Crowe teklifi reddetti, Jackman ise efsaneleşti.
SEAN CONNERY VE GANDALF ROLÜ
“The Lord of the Rings” üçlemesinde Gandalf karakteri, sinema tarihinin en unutulmaz figürlerinden biri oldu. Rol ilk olarak Sean Connery’ye teklif edildi, ancak oyuncu senaryoyu anlamadığını söyleyerek reddetti. Ian McKellen’ın performansı ise efsaneleşti.
TIM ROTH VE SNAPE ROLÜ
Harry Potter serisinde Profesör Snape olarak Alan Rickman’ın yarattığı etki tartışılmaz. Ancak rol başlangıçta Tim Roth’a teklif edildi. Takvim uyuşmazlığı ve başka projeler nedeniyle Roth teklifi kabul etmedi.
AL PACINO VE HAN SOLO ROLÜ
Star Wars’un karizmatik kaçakçısı Han Solo’yu Harrison Ford dışında düşünmek zor. Fakat George Lucas, rol için Al Pacino’yu da değerlendirmişti. Pacino, senaryoya ısınamayınca projeden uzaklaştı.
