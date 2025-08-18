Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Metin Tekin: Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Metin Tekin: Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Metin Tekin, HT Spor ekranlarındaki "Oyun Aklı" programında mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 00:33 Güncelleme: 18.08.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Metin Tekin, HT Spor'da "Oyun Aklı" programında Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesini değerlendirdi.

        "GALİBİYETE ÇOK İHTİYACI VARDI"

        Beşiktaşlıların en azından bu dönemlerde çok da rahat seyrettikleri maç yok. Galibiyet güzel şeydir, bugün de çok zor bir galibiyet oldu Beşiktaş için. Beşiktaş maçın ilk 20-25 dakikasında iç sahada tempolu başladı. Maç bazında, sezon başında sürdürülebilirlik çok önemli. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir galibiyetti, puan kaybıyla başlamak çok olumsuz etkileyebilirdi.

        "NDIDI, ORKUN'U ÖN PLANA ÇIKARIR"

        Yeterli ve iyi oyuncu gelmesi önemli, nitelik olarak istediğin vasıfta olmazsa çok da anlamlı değil. Ndidi'nin performans olarak yeterli olduğunu bu maç için söyleyemeyiz ama o tipte oyuncunun gelmesi, Orkun'u daha ön plana çıkarır. Beşiktaş'ta yedek kulübesine baktığımızda net bir oyuncu gözümüze çarpmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı