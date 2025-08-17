Habertürk
        Ukrayna Devlet Başkanı Washington yolcusu: Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Washington yolcusu: Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek

        Birçok Avrupalı lider, yarın Washington'da gerçekleşecek Trump-Zelenskiy görüşmesine eşlik edecek. Zelenskiy'e katılacak isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Merz gibi pek çok isim bulunuyor

        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 15:01 Güncelleme: 17.08.2025 - 15:12
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yarın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki son 'olaylı' görüşmesinin ardından neler yaşanacağı merak edilirken, Avrupalı liderler peş peşe Zelenskiy'e eşlik edeceğini açıkladı.

        Downing Street, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Washington'da gerçekleşecek Trump-Zelenskiy görüşmesinde Zelenskiy'e eşlik edeceğini bildirdi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Washington'da gerçekleşecek görüşmede Zelenskiy'e katılacağını açıkladı.

        İtalya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgi Meloni'nin yarın Washington'a gideceği ifade edildi.

        BEYAZ SARAY'DA TARİHİ TARTIŞMA

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 28 Şubat günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump, ile yaptığı görüşmede yaşadığı tartışma dünya gündemine oturmuştu.

        Daha karşılaşır karşılaşmaz Zelenskiy'nin kıyafetine takılan Trump, Yardımcısı Vance'ın Zelenskiy'e sözlerini dinledikten sonra konuk devlet başkanına dönüp ülkesinin pozisyonunun iyi olmadığını ifade etmişti.

        Zelenskiy de bunun üzerine kart oynamadıklarını belirtince Trump "Evet oynuyorsunuz. 3. Dünya Savaşı üzerine kumar oynuyorsunuz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık" ifadelerini kullanmıştı. Kameraların önünde yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.

        Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da görüşmeye katılacak isimler arasında.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacak.

        Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

