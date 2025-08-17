First Lady Melania Trump'tan Putin'e mektup

ABD Başkanı Donald Trump eşi First Lady Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya tarafından Ukrayna'da kaçırılan çocuklarla ilgili bir mektup gönderdi.

Beyaz Saray'dan iki yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubu Rus lider Putin'e Alaska'daki zirve görüşmeleri sırasında bizzat teslim ettiğini söyledi. Rus liderin, Melania Trump'ın mektubunu ABD ve Rus heyetlerinin önünde okuduğu kaydedildi.

First Lady mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Her çocuk, ister bir ülkenin kırsalında tesadüfen doğmuş olsun ister görkemli bir şehir merkezinde, kalbinde aynı sessiz hayalleri taşır. Onlar sevgi, imkanlar ve tehlikelerden uzak bir güven düşlerler.

Ebeveynler olarak görevimiz, gelecek neslin umutlarını beslemektir. Liderler olaraksa çocuklarımızı koruma sorumluluğumuz, yalnızca bir avuç insanın huzuruyla sınırlı değildir. Şüphesiz ki, her ruhun barışla uyanabileceği ve geleceğin kusursuzca korunabileceği, onur dolu bir dünya inşa etmeye gayret etmeliyiz.

Sayın Putin eminim sizin de katılacağınız üzere: Her kuşak, ardında gelen nesillere coğrafyanın, hükümetin ve ideolojinin ötesinde bir saflıkla, bir masumiyetle hayat sunar.