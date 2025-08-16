Habertürk
        MAÇ SONUCU: Göztepe: 0 - Fenerbahçe: 0 - Fenerbahçe Haberleri

        MAÇ SONUCU: Göztepe: 0 - Fenerbahçe: 0

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Göztepe ile golsüz berabere kaldı. 90+3'te penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Anderson Talisca, fırsatı değerlendiremedi. Sarı-lacivertliler sezona 1 puanla başlarken, Göztepe puanını 4'e yükseltti. Göztepe'de Juan 62. dakikada ve yedek oyuncu İsmail Köybaşı ise 65. dakikada gördükleri ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Jayden Oosterwolde, 65. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

        Giriş: 16.08.2025 - 20:29 Güncelleme: 16.08.2025 - 23:46
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

        Temponun yüksek olduğu ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise Göztepe'de Juan 62. dakikada ve yedek oyuncu İsmail Köybaşı ise 65. dakikada gördükleri ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Jayden Oosterwolde, 65. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

        TALISCA 3 PUAN FIRSATINI KAÇIRDI!

        Fenerbahçe, Cenk Tosun'un yerde kalması sonucu 90+3. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, penaltıyı kaçırdı.

        3 kırmızı kart ve 1 penaltı kararının çıktığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

        Sarı-lacivertliler sezona 1 puanla başlarken, Göztepe puanını 4'e yükseltti.

        20 Ağustos Çarşamba günü Benfica ile Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        FENERBAHÇE LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKTI

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yaptığı ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig'de bu sezonki ilk karşılaşmaya 1 değişiklikle çıktı.

        Kadroda yer almayan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11'de başladı.

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran 11'iyle mücadele etti.

        Yedek kulübesinde ise Livakovic, İsmail Yüksek, Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın ve Talisca forma bekledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Fenerbahçeli Brown'a çarpıp taca çıktı.

        23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

        37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinden topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda, defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından sekip taca gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

        51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çizgisi önünde Juan'dan topu alıp ceza sahasında giren Janderson'un şutunda, meşin yuvarlak defanstan kornere çıktı.

        58. dakikada Göztepe atağında, Janderson'un kafasıyla aşırttığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Juan, rakibini çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içerisindeki takım arkadaşlarına gönderdiği meşin yuvarlağı Fenerbahçe defansı uzaklaştırdı.

        67. dakikada Göztepe'de ceza saha sol önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta, direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

        69. dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan topla ilerleyen Brown 2 rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası sağ önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

        75. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymansk'nin ceza sahası sol tarafından ortasında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

        90. dakikada Göztepe defansının müdahalesiyle Cenk Tosun, yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe'de topun başına geçen Talisca'nın kullandığı penaltıda, kaleci Lis soluna uzanıp topu çıkardı.

        Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

        Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Rhaldney (Dk. 90 Furkan Bayır), Dennis (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Olaitan (Dk.70 Miroshi), Juan, Janderson (Dk.70 Emersonn)

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo (Dk. 75 Oğuz Aydın), Brown, Amrabat, Fred (Dk. 69 Talisca), Szymanski, En-Nesyri (Dk. 87 Cenk Tosun), Duran (Dk. 75 İrfan Can Kahveci)

        Kırmızı kartlar: Dk. 61 Juan, Dk. 65 İsmail Köybaşı (Yedek kulübesinde) (Göztepe), Dk. 85 Oosterwolde (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 20 En-Nesyri, Dk. 42 Duran (Fenerbahçe), Dk. 40 Godoi, Dk. 43 Arda Okan Kurtulan, Dk. 89 Bokele, Dk. 90+2 Miroshi (Göztepe)

