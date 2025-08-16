Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'de gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa'dakilere kıyasla dört kat daha yüksek olduğunu belirterek, şekerli gıdalara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını açıklamıştı.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının şekerli gıdalarla ilgili çalışmasını desteklediklerini belirterek, sağlıklı bir nesil için herkesi bu konuda daha duyarlı davranmaya çağırdı.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE KULLANIMLARI "SIFIR NOKTASI"NA İNDİRDİ

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, pek çok üründe miktarı talimatlara aykırı şekilde kullanılan mısır şurubu, nişasta bazlı şeker ya da fruktoz şurubu tatlandırıcıların, sağlık sorunlarına neden olduğunu ve bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde kullanımlarının "sıfır noktası"na indirildiğini belirtti.

REKLAM

Tarım ve Orman Bakanlığının içeceklerde "şekersiz" ifadesinin kullanımına ilişkin düzenlemesinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğini belirten Gök, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da "tüm şekerli gıdalarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını" açıkladığını anımsattı.

İki bakanlığın bu konuda yaptığı çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini bildiren Gök, "Son yıllarda piyasada hızla artan fruktoz şurubu katkılı içecek ve atıştırmalıklar, 'şekersiz' ya da 'diyet' etiketleriyle ebeveynleri yanıltmakta, ilkokul çağındaki çocuklarımızın damak tadını ve metabolik alışkanlıklarını geri dönülmez biçimde değiştirmektedir. Şeker-İş Sendikası olarak, iki bakanlığımız işbirliğinde başlatılan ve toplum sağlığını ön plana alan bu çalışmaların her zaman destekçisi olacağımızı bildiriyor, sağlıklı bir nesil için herkesi bu konuda bakanlıklarımıza destek olmaya ve daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. "FRUKTOZ ŞURUBU KATKILI İÇECEK VE YİYECEKLERİN SATIŞI MUTLAKA YASAKLANMALI" Sendika olarak, uzun yıllardır fruktoz, nişasta bazlı şeker ya da mısır şurubunun toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlatmayı vicdani bir sorumluluk gereği üstlendiklerini belirten Gök, soruna ilişkin çözüm önerilerini şöyle sıraladı: "Toplum sağlığı için okul çağından itibaren beslenme programı yeniden gözden geçirilerek, okullarda fruktoz şurubu katkılı içecek ve yiyeceklerin satışı mutlaka yasaklanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle denetimler artırılarak, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Fruktoz şurubu katkılı içecek ve yiyeceklerin satışı sıkı bir şekilde denetlenmeli, cezai yaptırımlar artırılmalı ve uygun olmayan ürünler yasaklanmalıdır. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı, zorunlu sektörler dışında mutlaka sınırlandırılmalı ve denetimi artırılmalıdır."