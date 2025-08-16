Habertürk
Habertürk
        ABD Başkanı Trump: Çin ve Rusya doğal düşmanlar

        ABD Başkanı Trump: Çin ve Rusya doğal düşmanlar

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından verdiği röportajda Çin-Rusya ilişkilerine de değindi. Çin ve Rusya'nın birbirleri için 'doğal düşman' olduğunu ifade eden Trump; Joe Biden ve Barrack Obama'nın politikaları nedeniyle bu durumun değiştiğini dile getirdi.

        Giriş: 16.08.2025 - 20:17 Güncelleme: 16.08.2025 - 20:40
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Fox News'e konuştu.

        ABD Başkanı, Putin ile görüşmesinin sıcak bir atmosferde gerçekleştiğini ifade ederken, anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

        Donald Trump, Ukrayna meselesinin yanı sıra, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilere de değindi.

        Joe Biden ve Barrack Obama'yı eleştiren Trump, Çin ve Rusya'nın normal şartlarda doğal düşmanlar olduklarını ancak Obama ve Biden'ın iki ülkeyi bir araya getiren politikalar yürüttüklerini ifade etti.

        ABD Başkanı, fikrine dayanak olarak, coğrafi bir değerlendirmede bulundu. Rusya'nın büyük topraklara sahip olduğunu dile getiren Donald Trump, Çin'in ise muazzam nüfusuna dikkat çekti.

        Coğrafi verileri ortaya koyan Trump, komşu iki ülkenin "doğal düşmanlar" olduğunu işaret etti.

        İki nükleer güç olan Çin ve Rusya'nın müttefik olma ihtimali, geçmişten beri ABD'li devlet adamlarını kaygılandırıyor.

        Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, sık sık Rusya ile Çin'in bir araya gelmemesi gerektiğine dair söylemlerde bulunuyordu.

        Kissinger, görevde olduğu dönemlerde Çin ile Sovyetler Birliği'nin bir araya gelmemesi için çaba sarf etmişti.

        "ÇİN GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLACAK"

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Çin'in gelişimine dikkat çekmiş ve Asya-Pasifik'teki çıkarlarından vazgeçmeyeceklerini belirtmişti.

        Rubio "Çin güçlü bir ülke olacak. Bu gerçeklikle baş etmemiz gerekecek. Ancak kabul edemeyeceğimiz şey, Çin'in çok güçlü olduğu ve bizim de onlara bağımlı olduğumuz bir dünyadır. Maalesef şu an gittiğimiz nokta burası ki Başkan Trump'ın yönetiminde değişecek." şeklinde konuşmuştu.

        Ekonominin yanı sıra askeri alanda da Çin'le rakabet içinde olduklarını işaret eden Rubio, Çin'in ABD'yi Pasifik'ten uzaklaştırmaya çalıştığına dikkat çekerek "Pasifik'te güçlü ilişkilerimiz var. Biz bir Pasifik ülkesiyiz. Japonya'yı ve Güney Kore'yi terk etmeyeceğiz." demişti.

        ABD ile Çin'in askeri bir çatışmaya girip girmeyeceğine dair birçok değerlendirme bulunurken, bazı uzmanlar iki ülke arasındaki karşılıklı ekonomik bağımlılıkların çatışmayı engelleyebileceği düşünüyor.

