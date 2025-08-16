ABD Başkanı Trump: Çin ve Rusya doğal düşmanlar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Fox News'e konuştu.

ABD Başkanı, Putin ile görüşmesinin sıcak bir atmosferde gerçekleştiğini ifade ederken, anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

Donald Trump, Ukrayna meselesinin yanı sıra, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilere de değindi.

Joe Biden ve Barrack Obama'yı eleştiren Trump, Çin ve Rusya'nın normal şartlarda doğal düşmanlar olduklarını ancak Obama ve Biden'ın iki ülkeyi bir araya getiren politikalar yürüttüklerini ifade etti.

ABD Başkanı, fikrine dayanak olarak, coğrafi bir değerlendirmede bulundu. Rusya'nın büyük topraklara sahip olduğunu dile getiren Donald Trump, Çin'in ise muazzam nüfusuna dikkat çekti.

Coğrafi verileri ortaya koyan Trump, komşu iki ülkenin "doğal düşmanlar" olduğunu işaret etti.

İki nükleer güç olan Çin ve Rusya'nın müttefik olma ihtimali, geçmişten beri ABD'li devlet adamlarını kaygılandırıyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, sık sık Rusya ile Çin'in bir araya gelmemesi gerektiğine dair söylemlerde bulunuyordu.