        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Fenerbahçe Haberleri

        Göztepe - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Göztepe - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem sezona üç puanla başlamak hem de Benfica maçı öncesi moral kazanmak istiyor. Göztepe de güçlü rakibini devirip 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

        Giriş: 16.08.2025 - 20:29 Güncelleme: 16.08.2025 - 20:32
        STAT: Gürsel Aksel

        HAKEM: Yasin Kol

        SAAT: 21.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        GÖZTEPE: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson.

        FENERBAHÇE: İrfan Can E. Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'yle İzmir'de karşı karşıya geliyor.

        Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

        Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına Göztepe karşısında çıkıyor.

        Sarı-lacivertli takımda, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao maç kadrosunda yer almıyor.

