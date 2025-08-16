Göztepe - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN Göztepe - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem sezona üç puanla başlamak hem de Benfica maçı öncesi moral kazanmak istiyor. Göztepe de güçlü rakibini devirip 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Habertürk / AA Giriş: 16.08.2025 - 20:29 Güncelleme: 16.08.2025 - 20:32 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL