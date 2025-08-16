İngiliz basını zirvenin Ukrayna'daki yansımaları yazdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleşen görüşmesinin yankıları sürüyor.

Görüşmeden ateşkese ilişkin bir karar çıkmazken, Rus tarafının barışla ilgili perspektifini ortaya koyduğu dile getirildi. New York Times'ın haberine göre, Vladimir Putin barış için Ukrayna askerlerinin Donbas'tan çekilmesini şart olarak bildirdi.

Görüşme, Kiev yönetimi tarafından yakından takip edilirken, Ukraynalı yetkililerin görüşmeden memnun kalmadığı ifade edildi.

İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmedeki yaklaşımının Ukraynalı yetkililerde hayal kırıklığı yarattığını işaret etti.

Financial Times'ın haberine göre, çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Putin'e baskı yapacağını söyleyen Trump'ın görüşmedeki tutumu Ukrayna tarafında tepki yarattı.

Trump ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırıma mesafeli duran söylemlerde bulunurken, Financial Times'a konuşan Ukraynalı üst düzey bir yetkili "Bu, arkadan bıçaklanmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer üst düzey Ukraynalı yetkili ise Trump'ın acele bir anlaşma arayışında olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, daha önce derhal ateşkes görmek istediğini ifade ederken, görüşme sonrası Truth Social'dan yaptığı açıklamada ateşkes değil doğrudan barış anlaşmasını tercih ettiğini ifade etti.

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko da Trump'a karşı tavır alarak "Öyle görünüyor ki Trump Putin ile yakınlaşmış. Bizi bir barış anlaşmasına zorlayabilirler. Bu da Ukrayna'nın teslimi anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Merezkho ayrıca, ateşkes yerine önlerine doğrudan barış anlaşmasının konuluyor olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ukraynalı sivil toplum gözlemcisi Olga Aivazovska ise "Bu durumda, kendimize bunca zaman neden savunduğumuz sorusu da gündeme gelecektir." diyerek Ukrayna'nın Donbas'ı bırakamayacağını işaret etti.

Ukrayna tarafı, ateşkesin ardından barış görüşmelerine başlamayı talep etmişti.

Rus tarafı ise ateşkesin Ukrayna için bir kazanç olabileceğini, ateşkes sürecinde Ukrayna'nın askeri gücünü takviye edebileceğini ifade etmişti.

Ukrayna ayrıca, Donbas'ın bırakılması durumunda gelecek yıllarda Donbas üzerinden Dnipro ve Zaporijya'ya yeni saldırılar yapılabileceğini bu durumun askeri açıdan da tehlike barındırdığını belirtmişti.