Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, bugün Marmara ve Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar etkili olacak. Yağış da sadece Akdeniz'de Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında yerel olarak bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının da, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Fotoğraf: AA