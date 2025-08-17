Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Yağış çok az, rüzgar şiddetli! | Son dakika haberleri

        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, bugün Marmara ve Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar etkili olacak. Yağış da sadece Akdeniz'de Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında yerel olarak bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 09:13 Güncelleme: 17.08.2025 - 09:13
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        Hava sıcaklığının da, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

        Fotoğraf: AA

