Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 29° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 31°

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının da, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Fotoğraf: AA