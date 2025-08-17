Habertürk
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de Göztepe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından, "Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu." dedi.

        Giriş: 17.08.2025 - 00:09 Güncelleme: 17.08.2025 - 00:35
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "OYUN KURMAKTA ZORLANMADIK"

        Mücadelenin ardından konuşan Portekizli teknik adam, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık." dedi.

        "ADİL BİR SONUÇ OLDU"

        Son olarak deneyimli teknik adam, "Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu." sözlerini sarf etti.

        BASIN TOPLANTISI

        Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çağlar Söyüncü'nün fiziksel problemi olduğunu ve dünden bugüne kadar toparlayamadığı için kadroda olmadığını söyledi.

        Çok fazla pozisyon üretememelerinin sebebine de değinen Mourinho, şunları kaydetti:

        "Rakibin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben şunu anlıyorum. Sizler için iyi işler yapan rakibin hakkını vermek zor. Daha çok yapamayan takıma 'onu yapamadı', 'bunu yapamadı' diye eleştirme eğilimi var ama farklıları teslim etmemiz gerekiyor. Bugün bir duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncuların ve teknik direktörlerinin hakkın vermek lazım. Geride 5'li savunuyorlardı. 3 savunmacılarından biri 1,90, biri 1,91 diğeri de 1,81 boyunda. Orta saha oyuncuları çok fazla koşularda her top için, her ikili mücadele için ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zamanda onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz topun sürekli havada olduğu bir oyunda nasıl baskı yapabiliriz? Ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Göztepe kalecisi geriden kısa oynamıyor ve uzun top oynuyor. Bu şekilde biz nasıl rakibe baskı yapabiliriz? Zaten onlar uzun top oynadıktan sonra da bizler mecburen geriye çekilmek, gömülmek durumunda kalıyoruz."

        Mourinho, bu tarz maçları da kendi takımı için bu oyun tarzını da istemeyeceği durum olduğunu belirterek, "Her teknik direktörün kendi fikirleri var. Ben de Göztepe'ye saygı duyuyorum ki oyuncuları da bu oyunu en iyi şekilde adapte olmuşlar. Bugün 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Evet biz o fırsatı değerlendirip gol atsaydık maçı kazanacaktık maçın son dakikasında ama onların da yapmış oldukları savunmayla 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Oynadıkları her uzun topta bizim için tehlike oldu. Bu sonuçtan dolayı mutlu değilim. Rakibin de hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben rakibimize saygı duyuyorum." dedi.

        Göztepe'yi iyi analiz edip edemediğinin sorulması üzerine Mourinho, şu cevabı verdi:

        "Evet çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Ben zaten onları geçen seneden beri analiz ediyorum. Çünkü oynadıkları oyun tamamen aynı. Tamamen aynı şeyleri yapıyorlar. Bir oyuncu ayrıldığı zaman bile yerine aldıkları oyuncu birebir aynı profilde, aynı özellikte oyuncu oluyor. İyi analiz edip etmediğimi görmek için onların nasıl bir oyun tarzına sahip olduğunu açıklamamı ister misiniz? Çünkü maçtan sonra televizyon röportajında bana geride oyun kurulumunda zorlandığım söylendi ama aslında öyle değildi. Geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı. Çünkü rakip baskı yapmıyordu. Dolayısıyla geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı ama bizim için zor olan ondan sonraki o duvarı aşmaktı."

