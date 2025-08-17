Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu

Çok fazla pozisyon üretememelerinin sebebine de değinen Mourinho, şunları kaydetti:

"Rakibin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben şunu anlıyorum. Sizler için iyi işler yapan rakibin hakkını vermek zor. Daha çok yapamayan takıma 'onu yapamadı', 'bunu yapamadı' diye eleştirme eğilimi var ama farklıları teslim etmemiz gerekiyor. Bugün bir duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncuların ve teknik direktörlerinin hakkın vermek lazım. Geride 5'li savunuyorlardı. 3 savunmacılarından biri 1,90, biri 1,91 diğeri de 1,81 boyunda. Orta saha oyuncuları çok fazla koşularda her top için, her ikili mücadele için ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zamanda onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz topun sürekli havada olduğu bir oyunda nasıl baskı yapabiliriz? Ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Göztepe kalecisi geriden kısa oynamıyor ve uzun top oynuyor. Bu şekilde biz nasıl rakibe baskı yapabiliriz? Zaten onlar uzun top oynadıktan sonra da bizler mecburen geriye çekilmek, gömülmek durumunda kalıyoruz."