Talisca penaltıyı kaçırdı, F.enerbahçe yıkıldı!
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca 90+4'te penaltı atışından yararlanamadı, futbolcular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'e tatsız başladı... Sarı-lacivertliler, 2. haftada konuk olduğu Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
61. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 85. dakikaya kadar bir kişi fazla oynayan Mourinho'nun öğrencileri, Göztepe kilidini bir türlü açamadı.
90+2. dakikada ise galibiyet fırsatı Fenerbahçe'nin ayağına kadar geldi... Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un yere kaldığı pozisyon sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca'nın vuruşunda Göztepe kalecisi Lis gol izin vermedi ve Fenerbahçe 1 puana razı oldu.
Geçtiğimiz haftaki lig maçı Feyenoord mücadelesi nedeniyle ertelenen Kanarya, Göztepe karşısında aldığı sonuçla sezona 1 puanla başladı.
Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.