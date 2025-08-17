Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan ve 5 köyün tedbir amacıyla boşaltıldığı orman yangını sürüyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Gelibolu ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk etapta 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildi.

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli köyü ile Eceabat'a bağlı Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. 251 kişi güvenli alanlara taşındı.

GECE BOYUNCA KARADAN MÜDAHALE DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesine ara verildi. Alevlere gece boyunca karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlar ve 985 personel ile müdahale edildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.

"EKİPLERİMİZ YOĞUN GAYRET GÖSTERİYOR"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadelerine yer verdi.