ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Rusya konusunda büyük ilerleme var, takipte kalın

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos günü Alaska'da yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından bugün yaptığı açıklamada "Rusya konusunda büyük ilerleme" ifadelerini kullandı.

Gelişmeye ilişkin detay paylaşmayan Trump, "Takipte kalın" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Trump'ın mesajının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yarın yapacağı görüşmeden bir gün önce gelmesi de dikkati çekti.

Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

"UKRAYNA'YA YÖNELİK GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI"

Trump'ın açıklamasının ardından Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da önemli bir açıklama yaptı ve "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

ALASKA'DA TARİHİ GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini ancak Ukrayna’da ateşkesi sağlayacak bir anlaşma ile sonuçlanmadığını belirterek, "Birkaç büyük meselede tam olarak istenilen noktaya ulaşamadık ama ilerleme kaydettik. Yani anlaşma yapılana kadar anlaşma yok" demişti.