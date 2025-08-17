Habertürk
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü! | Son dakika haberleri

        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!

        Aydın'da akılalmaz bir ölüm meydana geldi. Kentte ebe olarak çalışan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, kapısı açık minibüsten düşerek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada minibüs şoförü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 13:58 Güncelleme: 17.08.2025 - 13:58
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Aydın'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün durağa yaklaştığı sırada kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen ebe Ayşe Ceylan (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre feci olay, dün akşam saatlerinde Söke’nin kırsal Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.K., durağa yaklaşırken yönetimindeki yolcu minibüsünün kapısını açtı.

        MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Söke 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde ebe olarak görev yapan Ayşe Ceylan, minibüsten inmeye hazırlanırken, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ceylan, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ceylan, burada yapılan müdahalelere karşın dün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada minibüs şoförü S.K. gözaltına alındı.

        Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Söke 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi personelimiz Ebe Ayşe Ceylan'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

        Ceylan’ın cenazesinin bugün Söke’nin kırsal Çalışlı Mahallesi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

