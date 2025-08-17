Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını kaleme aldı.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı Süper Lig karşılaşmasını değerlendirdi.
"SAHADA 'DURGUNLAR' GRUBU VARDI"
Gürcan Bilgiç: "İzmir'deki stat atmosferinin Fenerbahçeli oyuncuların yaşaması muhtemel 'zafer sarhoşluğuna' ilaç olmasını bekliyordum. Feyenoord galibiyeti sonrasında, Benfica eşleşmesi öncesinde takımın aklının karışması seçenekler arasındadır. Ancak sahada çarşambaya konsantre olmuş mücadeleyi yarıda kesmiş, çözümün kendi kendine olacağını zanneden "durgunlar" grubu vardı. Ne kendileri memnundu yaptıkları işten ne de seyredenler. Bir anda zamanda yolculuk gerçekleşti ve Fenerbahçe geçen sezona geri döndü. Göztepe maçı yapabileceği en maksimum temasla oynadı. Topu kaptıran faulü yapıyor, topsuz alanda bile nefeslerini rakibin ensesinde hissediyorlardı. Gerginliklerin yaşanması kaçınılmazdı, Jhon Duran'ın dirsekli itişmesinde kırmızı kartın sınırı da vardı. İki takımında top rakibe geçtiğinde kontrole geçmesi, gol şansını duran top olasılıklarına bırakması da teknik adamların seçimi. Üst düzey mücadele edip koşan Göztepe'nin 10 kişi kaldıktan sonra bile, sayılar eşitmiş gibi karakter koyması da saygı değer." (Sabah)
"NE OYNADI FENERBAHÇE?"
Cem Dizdar: Feyenoord karşısında taraftarını ayağa kaldıran Fenerbahçe lige dönünce 'mevsim normalleri'nin ne olduğunu sanırım bir kez daha idrak etmiştir. 85’te hazırlanmış olgun bir atağı nihayete erdiremeyen Fenerbahçe’de En Nesyri ile Cenk Tosun’u değiştirdi Jose Mourinho. Yani kaosa, belirsizliği bir zar attı Fenerbahçe. O da olmadı. Derkeeen… O onca para saçılıp adalet dağıtsın diye beklenen VAR devreye girdi ve penaltı verdi hakem. Ancak bu kez onca para dökülen Anderson Talisca penaltıyı atamadı. Böylece Fenerbahçe ilk maçını kazanamadı. Haliyle ‘’Lig zor bir maraton’’ denecek ama maratona geriden başlamak, iki maç kazanmış bir rakibe karşı ligi devamını zor geçeceğini tahmin etmek o kadar da kehanet gerektirmez sanırım. Ve sahi; Fenerbahçe ne oynadı? (Fanatik)
"HAKEM OLMAYI HAK ETMİYOR"
Ahmet Çakar: "Olmuyor… olmadı… olmayacak da… Fenerbahçe ne yaparsa yapsın olmuyor. Hakem kıyağı olsa da olmuyor. Kötü niyetli bir dördüncü hakem kıyağı olsa da olmuyor. Rakipten belli bir süre bir kişi fazla olsa da yine de olmuyor. Tıpkı dün geceki gibi. Kötü bir hakem ama daha önemlisi kötü olmayan kötü niyetli bir VAR hakemiyle Fenerbahçe yine kazanamadı. Öncelikle MHK'ye şunu söyleyelim; Onur Özütoprak adlı VAR hakemi, bırak VAR hakemi olmayı, bırakın hakem olmayı, spor sahalarına girmeyi bile hak etmiyor. Çünkü 90+2'de penaltı için Yasin Kol'u kenara çağırdı. Tamam darbe var, penaltı verilebilir ama maçın hemen başında Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya yaptığı darbeden ne farkı var? Hatta Amrabat'ın pozisyonu çok daha net bir penaltı. İlk devrenin sonu Duran'ın rakibin suratına bilerek, isteyerek vurduğu şiddetli bir dirsek var. Ama VAR hakemi yine çağırmıyor. VAR hakemi adam gibi davranmış olsaydı F.Bahçe bu maçı kaybederdi." (Sabah)
"MOURINHO'YU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe dün gece karşısında koşan, pres yapan, agresif oynayan bir Göztepe buldu. Futbol adına da takım olarak olumlu hiçbir şey ortaya koyamayınca, uzatmada ele geçen penaltıyı da kaçırınca önemli 2 puan kaybetti. Her zamanki gibi ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Mourinho'yu anlamak mümkün değil. Çok kötü bir ilk yarı geçiriyorsun, hücumda çok yetersizsin. Değil pozisyon bulmak, karşı kaleyi tehdit dahi edemiyorsun. Bu şartlarda artık ikinci yarıya değişikliklerle başlamak lazım. İlk değişikliği, 70. dakikada Talisca ile yapıyorsun. Üstelik Talisca fizik olarak zaten hazır değil. Son bölümde çok müsait bir frikiği, ardından da penaltıyı kötü vuruşlarla heba etti. Fenerbahçe'nin olumsuz futbol oynamasında önemli noktalar var." (Sabah)
"İZAH EDİLEMEZ"
Serkan Akcan: Juan’ın 61’de ikinci sarıdan atılmasıyla Göztepe, 85’e kadar yani Oosterwolde kırmızı görene kadar bir kişi eksik oynadı. Maçın 11’e 10 oynandığı 24 dakikalık süreçte Mourinho’nun takımı baskıyı bir nebze artırmayı başardı. Ne var ki, bu baskının ardından Fenerbahçe’nin tek bir isabetli şut dahi çekememesi sadece Göztepe’nin 10 kişiyle uygulamayı başardığı bire bir baskıların ürünü değil aynı zamanda Mourinho’nun takımını geniş alanda oynatmasıydı. Talisca sakatlık yaşadı, sezona geç başladı, kabul. Ama Göztepe karşısında bitime doğru kazanılan frikikte barajı geçiremedi, son dakikadaki penaltıyı atamadı. Bu artık formsuzlukla izah edilemez. (Fanatik)
"YANLIŞ BİR ORGANİZASYON"
Engin Verel: "Konuşacak çok şey var. Ben ertelemeden başlayayım. Bu takımda kararları başkan mı, hoca mı yoksa ikisi birlikte mi veriyor. Bu kadar yanlış bir organizasyon olur mu! Feyenoord gibi sıradan bir takıma karşı lig maçını erteliyorsun, Play-Off'ta Benfica ile hayat memat mücadelesine çıkmaya hazırlanırken Göztepe deplasmanına gidiyorsun. Evinde sezonu Alanya maçıyla güle oynaya açmak, sonra da Hollanda'ya gitmek seni yormazdı. Ama şimdi rövanşta harcadığın olağanüstü eforun ardından Göztepe deplasmanı, sonra da Benfica gibi zor bir rakip... Mourinho haklı olarak Göztepe deplasmanında rotasyon yapmaya çekiniyor. Zira biliyor ki, Feyenoord'u eleyen takımı bozup da maçı kaybedersen seni tefe koyarlar. Ama bu oyuncular da Feyenoord maçından hırpalanarak çıktı. " (Akşam)