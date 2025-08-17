Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!

DURAN'A GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?

42. dakikada Duran'a gösterilen sarı kart doğru mu? Fazlası olur mu?

Bülent Yıldırım: "Dirsek yüze değil göğse geldi. Sarı kart doğru."

Bahattin Duran: "Duran pası verdi, mücadele sonlandı. Duran dirseğini aldı, yukarıdan aşağı doğru salladı. Bence amacı rakibinin göğsüne vurmak değildi. Bir silah olarak kullandı. Yüze gelseydi çok net kırmızı diyecektik. Bu haliyle de bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Bu bir kırmızı kartın kriterlerinden biri; nereyle nereye? Vücudun hassas olan yeri var, olmayan yeri var? Elmacık kemiğine gelse kırar. Parmağı göze sokarsınız yaralayıcıdır, göğse bastırırsanız faul olmaz. Kramponun vidasıyla yaralar, üstüyle yaralamaz. Bu önemli bir kriter, nereyle nereye? Bu bir şiddetli hareket. Top için mücadele yok. Kolu araç mı, silah mı; dirseğinin sivri tarafını kullandı, bence silah. Niyeti de kötü bence. Bu dirsek göğse geldi. Benim açımdan bu kırmızı kart olmalıydı."