Beşiktaş: 2 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Dolmabahçe'de müthiş son... Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 90+6'da Rafa Silva'nın golüyle kazanırken, diğer golü Tammy Abraham kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Mame Thiam'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 90+6'da Rafa Silva kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 29. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
İlk haftadaki maçı Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Kara Kartal, bu sonucun ardından 3 puana yükseldi. İki haftadan kazanamayan Eyüpspor da 0 puanda kaldı.
Ligin 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
MUÇİ ISINIRKEN SAKATLANDI
Beşiktaş'ta maç önü ısınması sırasında sakatlanan Ernest Muçi, yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
Karşılaşma öncesi açıklanan 11 kişilik kadroda yedekler arasında yer alan Rashica, Muçi'nin ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden 11'e dahil edildi.
NDIDI SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.
St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor'a karşı orta sahada görev alırken ilk kez siyah-beyazlı taraftarlarla tanıştı.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu.
FİLİSTİN'E DESTEK DEVAM ETTİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, Filistin'e desteğini Eyüpspor karşısında da sürdürdü.
İlk olarak St. Patrick's maçında doğu tribününe asılan "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadelerinin yer aldığı pankart aynı yerine asıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Rafa Silva'dan pası alan Rashica'nın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalmasıyla Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
26. dakikada ceza sahasının sol önünden Draguş'un şutunda, top Mert Günok'ta kaldı.
27. dakika Rashica'dan pası alan Rafa Silva'nın ceza alanının sağ dış çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.
29. dakikada Thiam ile Eyüpspor skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
39. dakikada Rashica'nın ceza alanı dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Felipe'nin müdahalesiyle top üstten kornere gitti.
43. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Kerem Demirbay'ın uzaktan yaptığı ortada Thiam yakın mesafeden kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
61. dakikada Joao Mario'nun ceza sahasının sol iç tarafından verdiği pasla topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, kaleci Felipe üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.
71. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Kale alanı önünde Orkun Kökçü'den pası alan Abraham, topu soluna bıraktı. Boştaki Rafa Silva'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Rashica, ceza sahası sağ çaprazından Rafa Silva'ya topu çıkardı. Penaltı noktasında Rafa Silva'nın gelişine vuruşunda, top savunmaya çarpıp dışarı gitti.
77. dakikada kaleci Felipe oyunu paslaşarak başlatmak isterken Emrecan Terzi'den seken meşin yuvarlak, Joao Mario'nun önüne düştü. Felipe'nin kalesinde olmadığını fark eden siyah-beyazlı oyuncu, topu düzelterek şutunu çekti. Savunmadan seken topu Uduokhai kafayla vurdu ancak kaleci Felipe gole engel oldu.
83. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazına çıkardığı topla buluşan Ampem'in şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.
88. dakikada Taylan Bulut'un sağdan arka direğe yaptığı ortayla Abraham'ın kafa vuruşunda, kaleci Felipe gole izin vermedi.
89. dakikada Abraham'ın geriye bıraktığı topa Joao Mario penaltı noktasının solundan gelişine vurdu. Soluna uzanan Felipe topu kontrol etti.
90+6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Paulista'nın pasında Rafa Silva sağdan içeri girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.