        Haberler Gündem Güncel Balkon çöktü! 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Balkon çöktü! 5 yaralı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 21:59 Güncelleme: 17.08.2025 - 21:59
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Diyarbakır'ın Kırsal Çölgüzeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi, beton bloğun altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da yardımıyla 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

