Beşiktaş'ta Abraham fırtınası!
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, şu ana kadar attığı gollerle camianın beklentisini boşa çıkarmadı. Son olarak Eyüpspor ağlarını sarsan İngiliz santrfor 5 maçta 6 gole ulaştı.
Beşiktaş'ın zorunlu satın alma maddesiyle Roma'dan kiraladığı Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla gollerini sıralamaya devam ediyor...
Beşiktaş kariyerine harika bir başlangıç yapan İngiliz santrfor, ilk Süper Lig maçını da boş geçmedi.
Eyüpspor ile oynanan lig maçında fileleri havalandıran Abraham galibiyette büyük pay sahibi oldu.
5 MAÇTA 6 GOL
Karşılaşmanın 19. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Abraham, siyah-beyazlılarda 6. gol sevincini yaşadı.
Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick’s maçlarında ise 4 gol kaydetmişti.
Öte yandan İtalya basınından Il Tempo; 28 yaşındaki yıldızın Süper Lig'de ilk resmi maçına çıkmasıyla birlikte 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girdiğini iddia etti.