İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 944 Filistinli öldü, 155 bin 886 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda. Kıtlık nedeniyle de 251 kişi (108’i çocuk) hayatını kaybetti.