        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı - 18 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kütahya, İzmir, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu, Zonguldak, Düzce, Samsun, Trabzon ve Giresun çevreleri yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Giriş: 18.08.2025 - 07:29 Güncelleme: 18.08.2025 - 07:29
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

