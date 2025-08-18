Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyaz Saray'da kritik görüşme: Zelenskiy Trump ile görüşecek, birçok Avrupalı lider de katılacak | Dış Haberler

        Beyaz Saray'da kritik görüşme: Zelenskiy Trump ile görüşecek, birçok Avrupalı lider de katılacak

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aylar önce Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yaşadığı 'tartışmalı' görüşmenin ardından bu kez ilk kez Beyaz Saray'a konuk olacak. Zelenskiy'e çok sayıda Avrupalı lider de eşlik edecek. Trump görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı'nın isterse savaşı "hemen hemen" bitirebileceğini söyledi ve bu kadar çok Avrupalı lideri aynı anda Beyaz Saray'da ağırlamanın "büyük bir onur" olacağını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 07:42 Güncelleme: 18.08.2025 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Şubat ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 'tartışmalı' görüşmenin ardından bugün ilk kez Beyaz Saray'a gidecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e çok sayıda Avrupalı lider de eşlik edecek.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından bugün Washington'da neler yaşanacağı merak ediliyor.

        TRUMP: ZELENSKIY İSTERSE SAVAŞ HEMEN BİTEBİLİR

        Trump, Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmeler öncesinde Zelenski'ye baskı yaparak, Ukrayna Devlet Başkanı'nın isterse savaşı "hemen hemen" bitirebileceğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca, Moskova ile müzakereler kapsamında Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına veya Rus işgali altındaki Kırım'ı geri almasına izin vermeyeceğini de belirtti.

        REKLAM

        Trump, bu açıklamaları Pazar gecesi, Ukrayna'nın topraklarını terk etmesini öngören ABD destekli bir plana karşı koymak amacıyla Oval Ofis'te Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz ve Zelenski gibi Avrupalı liderlerle görüşmesinden saatler önce, Truth Social isimli sosyal medya platformunda paylaştı.

        BEYAZ SARAY'DA TARİHİ TARTIŞMA

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 28 Şubat günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump, ile yaptığı görüşmede yaşadığı tartışma dünya gündemine oturmuştu.

        Daha karşılaşır karşılaşmaz Zelenskiy'nin kıyafetine takılan Trump, Yardımcısı Vance'ın Zelenskiy'e sözlerini dinledikten sonra konuk devlet başkanına dönüp ülkesinin pozisyonunun iyi olmadığını ifade etmişti.

        Zelenskiy de bunun üzerine kart oynamadıklarını belirtince Trump "Evet oynuyorsunuz. 3. Dünya Savaşı üzerine kumar oynuyorsunuz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık" ifadelerini kullanmıştı.

        Kameraların önünde yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.

        Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski isterse Rusya ile savaşı hemen hemen bitirebilir veya savaşmaya devam edebilir. Obama'ya verilen Kırım'ı (12 yıl önce, tek bir kurşun bile atılmadan!) geri almak ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesi mümkün değil. Bazı şeyler asla değişmez!!!" ifadelerini kullandı.

        Trump, bir dakika sonra yaptığı açıklamada, bu kadar çok Avrupalı lideri aynı anda Beyaz Saray'da ağırlamanın "büyük bir onur" olacağını ifade etti.

        ZELENSKIY: RUSYA'YI BARIŞA ZORLAMASINI UMUYORUM

        Pazar günü geç saatlerde Washington'a gelen Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ve Avrupa'nın "ortak gücünün" Rusya'yı barışa zorlayacağını umduğunu söyledi.

        Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri başkanına daveti için minnettarım. Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde bitirmek istiyoruz. Amerika ve Avrupalı dostlarımızla paylaştığımız gücün Rusya'yı gerçek barışa zorlayacağını umuyorum." dedi.

        REKLAM

        HANGİ AVRUPALI LİDERLER EŞLİK EDİYOR?

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgi Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Zelenskiy'e eşlik edecek isimler arasında.

        Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacak.

        WITKOFF: RUSYA, UKRAYNA'YA GÜVENLİK GARATİSİ VERİLMESİNİ KABUL ETTİ

        Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün akşam yaptığı açıklamada, Putin'in, barış anlaşmasının bir parçası olarak "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verilmesini" kabul ettiğini söyledi.

        Witkoff, "ABD ve diğer Avrupa ülkeleri, (Ukrayna'ya) güvenlik garantilerini kapsayacak şekilde 5. maddeye benzer bir madde sunabilecekleri konusunda bir anlaşmaya vardık. Putin, NATO üyeliğinin kırmızı bayrak olduğunu söyledi. Dolayısıyla tartıştığımız şey, bunun geçerli olduğunu varsaymak. Ukraynalıların da bunu kabul edebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda, ABD'nin 5. maddeye benzer bir koruma sunabileceği konusunda bu tavizi elde edebildik." değerlendirmesini yaptı.

        Witkoff, barış anlaşmasına böyle bir hükmün dahil edilmesini "Rusların ilk kez kabul ettiğini" ve bunun barış anlaşmasına giden yolda çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
        Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup