Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 23 Ağustos Başak Yeniay'ı burçları nasıl etkileyecek? 18-24 Ağustos haftalık burç yorumları!

        18-24 Ağustos haftalık burç yorumları!

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 18-24 Ağustos haftasında 12 burcu neler bekliyor? 23 Ağustos'taki Başak Yeniay'ı burçları nasıl etkileyecek? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Giriş: 18.08.2025 - 09:12 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu hafta gökyüzünde yenilenme enerjisi hakim! 23 Ağustos’ta hem Güneş'in Başak burcuna geçişi hem de Başak Yeniayı' ile birlikte, yepyeni sayfalar açıyoruz.

        Özellikle beslenme, yeni alışkanlıklar ve hayatı düzene sokma konusunda 12 burç da pozitif etkileyecek. Öte yandan Yeniay'ın Başak burcunda gerçekleşmesi ayakları yere basan planları uzun vadeli başarıları beraberinde getirebilir.

        Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor?

        KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Koçlar, günlük rutininizi yeniden kurma zamanı. Sağlıkla ilgili yeni bir alışkanlık elde edebilirsiniz.

        BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Boğalar, aşk hayatınızda yeni sayfalar açılıyor. İlgi alanlarınıza daha çok vakit ayırabilirsiniz.

        REKLAM

        İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili İkizler burçları, aile, ev ve yaşam alanıyla ilgili yeniliklere kafa yorabilirsiniz. Taşınma, dekorasyon ya da düzenleme planları yapabilirsiniz.

        YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Yengeçler, iletişiminiz bu hafta çok güçlü. Yeni eğitim, kurs ya da kısa seyahat planları yapabilirsiniz.

        ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Aslanlar, gelir - gider dengeniz düzene giriyor. Maddi konularla ilgili uzun vadeli planlar yapabilirsiniz.

        BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Başaklar. Taptaze bir sayfa açmak için mükemmel bir haftadasınız. Dış görünüşünüz ya da hedeflerinizle ilgili gökyüzü sizi destekliyor.

        TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Teraziler, geçmişi düşündüğünüz bir haftadasınız. Dinlenmek, dostlarınızla eğlenmek, vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

        AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Akrepler, sosyal çevrenizden gelen yeni arkadaşlıklar ve bağlantılar fırsatlar doğurabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz, bundan keyif alabilirsiniz. Hatta evin yolunu unutabilirsiniz.

        YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Yaylar, iş ortamınızda parlayıp, fark edileceksiniz. Kariyerde yeni yollar çizebilirsiniz.

        OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Oğlaklar, eğitim, seyahat veya hukuki konular gündeminizde. Çalışmak yerine özel hayatınıza odaklanabilirsiniz.

        KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Kovalar, ortak kazançlar, miraslar veya borçlarla ilgili kafa yoruyorsunuz. Finansal konularda bir düzenlemeye gidebilirsiniz.

        BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Son olarak Balıklardayız. Özellikle bekarlar! Yeni başlangıçlar için mükemmel bir hafta… Ortak projelerle ilgili de şans sizden yana…

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burç Yorumları
        #Haftalık burç
        #Haftalık burç yorumları
        #18 ağustos haftalık burç
        #Başak Yeniayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup